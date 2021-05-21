بحضور الحريري.. النواب اللبناني يرفع الجلسة العامة بعد تلاوة رسالة ميشيل عون .. صور

افتتح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي الجلسة المخصّصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان، في الأونيسكو، بحضور الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية، فقد تلا رئيس مجلس النواب اللبناني رسالة الرئيس ميشيل عون واعلن بعدها رفع الجلسة إلى يوم غد السبت عند الثانية ظهراً لمناقشتها.

كما ذكرت الصحيفة أنه تم عقد إجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري في قصر الاونيسكو

وأفادت معلومات "النهار"، أمس الخميس، أنّه "سيتم الاكتفاء بقراءة رسالة رئيس الجمهورية على النواب، ولن يُفتَح المجال لمناقشتها، على أن يُحدِّد الرئيس برّي جلسة ثانية للمناقشة الاسبوع المقبل"

وكان ميشال عون قد أرسل رسالة إلى البرلمان اللبناني عبر رئيسه نبيه بري، قال فيها إن "آثار التأخير السلبية انعكست على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام، وحالت دون معالجة ملفات حساسة".

وأضاف عون: "لا يجوز أن تبقى أسباب التأخير موضع تكهن أو اجتهاد ولا أن يبقي تشكيل الحكومة إلى أفق غير محدد، وعلى رئيس الحكومة المكلف السهر على عدم نشوء أعراف دستورية خاطئة (الالتزام بالدستور) عند التشكيل".

وحمّل الرئيس اللبناني، الحريري مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة، قائلا: "أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف لا يزال يتجاهل كل مهلة معقولة لتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة".

اعتبر أن الحريري "يصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاق وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب، وفق النص الدستوري".

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