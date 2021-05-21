الحاد والجوهري أبرزهما .. 5 أنواع من الفشل الكلوي

كليتيك هما زوجان من الأعضاء يقعان باتجاه أسفل ظهرك، توجد كلية واحدة على جانبي عمودك الفقري، تقومان بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، ترسل الكلى السموم إلى المثانة، والتي يزيلها جسمك لاحقًا أثناء التبول.

يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية الدم بشكل كافٍ، يمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة الكلى ووظيفتها ، مثل:



التعرض السام للملوثات البيئية أو بعض الأدوية

بعض الأمراض الحادة والمزمنة

الجفاف الشديد

صدمة الكلى

يصبح جسمك مثقلًا بالسموم إذا لم تتمكن الكليتان من أداء وظيفتهما المعتادة، يمكن أن يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي ، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا ترك دون علاج.

أنواع الفشل الكلوي



أكد موقعhealthline ، أن هناك 5 أنواع من الفشل الكلوي وهما ..



الفشل الكلوي الحاد

يمكن أن يؤدي عدم كفاية تدفق الدم إلى الكلى إلى الإصابة بالفشل الكلوي الحاد في فترة ما قبل الكلى، لا تستطيع الكلى تصفية الدم من السموم دون تدفق الدم بشكل كافٍ. يمكن علاج هذا النوع من الفشل الكلوي عادة بمجرد أن يحدد طبيبك سبب انخفاض تدفق الدم.

الفشل الكلوي الحاد الجوهري

يمكن أن ينتج الفشل الكلوي الحاد الجوهري عن صدمة مباشرة للكلى ، مثل الصدمة الجسدية أو الحوادث، تشمل الأسباب أيضًا الحمل الزائد للسموم ونقص التروية ، وهو نقص الأكسجين في الكلى.

ما يلي قد يسبب نقص التروية:

نزيف شديد

صدمة

انسداد الأوعية الدموية الكلوية

التهاب كبيبات الكلى

الفشل الكلوي المزمن السابق

عندما لا يكون هناك ما يكفي من الدم المتدفق إلى الكلى لفترة طويلة من الزمن ، تبدأ الكلى في الانكماش وتفقد القدرة على العمل.

الفشل الكلوي المزمن

يحدث هذا عندما يكون هناك ضرر طويل الأمد للكلى بسبب مرض الكلى الجوهري، يتطور مرض الكلى الجوهري من صدمة مباشرة للكلى ، مثل النزيف الحاد أو نقص الأكسجين.

الفشل الكلوي المزمن التالي

يمنع انسداد المسالك البولية طويل الأمد التبول، هذا يسبب الضغط وتلف الكلى في نهاية المطاف.

اختبارات الفشل الكلوي

هناك العديد من الاختبارات التي يمكن لطبيبك استخدامها لتشخيص الفشل الكلوي.