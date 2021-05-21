الأزهر يُكذب الادعاءات الصهيونية حول القدس

واصلت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف نشر محتوى الحملة العالمية التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بعنوان "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، باللغتين العربية والإنجليزية؛ تضامنًا مع القدس والقضية الفلسطينية.

وقالت الصفحة الرسمية للأزهر ، إن الوجود العبراني في مدينة القدس لم يتعدّ 415 عامًا، على عهد داود وسليمان -عليهما السلام- في القرن العاشر قبل الميلاد.. ظلوا معظمها على أطراف المدينة في تناحر وانقسام.

ولفتت الصفحة الرسمية للأزهر على “فيس بوك” إلى أن هذا الوجود العبراني كان وجودا طارئا وعابرا، حدث؛ بعد أن تأسست القدس العربية ومضى عليها قرابة 30 قرنًا من التاريخ، الأمر الذي يُكذب الادعاءات الصهيونية حول القدس.