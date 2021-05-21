الجزائر تستقبل أكثر من 750 ألف جرعة من لقاح كورونا ضمن آلية كوفاكس

فيروس كورونا

استلمت الجزائر اليوم الجمعة، 758.400 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في إطار آلية "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية، بمطار هواري بومدين الدولي.

وبحسب وزراة الصحة والسكان الجزائرية، من المتوقع أن يصل خلال شهر يونيو المقبل كمية معتبرة من هذا اللقاح مما سيسمح بتغطية طلبات عدد كبير من المواطنين الذين هم في حاجة الى التطعيم لكبح انتشار الوباء.



جدير بالذكر، أن معهد باستور بالجزائر قد استقبل يوم الاربعاء الماضي 170 ألف جرعة لقاح، و من المتوقع ان يستقبل 500 ألف جرعة أخرى الاثنين القادم، ليصل العدد الإجمالي للجرعات المستلمة خلال أسبوع 1.428.400 جرعة.

وبحسب آخر إحصائيات لوزراة الصحة الجزائرية، سجلت البلاد حوالي 278 إصابة جديدة و164 حالة شفاء و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية

وأوضحت وزراة الصحة والسكان الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 126.434حالة من بينها 278 اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 88066 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.405 حالة.



وأضاف بيان الوزارة أن 19 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.



وأوصت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام

الاجراءات الاحترازية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".