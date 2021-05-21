هل تعد بودرة التلك آمنة للبشرة؟

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يعتبر التلك أنعم المعادن المتوفرة على وجه الأرض، إذ يشيع استخدام التلك في مستحضرات التجميل والجلد والمواد الغذائية.

التلك، ممتص للرطوبة يحافظ على الجلد جافًا ويساعد في الاحتكاك. لطالما استخدم في العديد من الاستخدامات اليومية للبشرة.

عادة، يستخدم الناس بودرة التلك خلال فصل الصيف للحفاظ على جفاف الجلد وتجنب التعرق.

قد تؤدي المكونات الموجودة في بودرة التلك إلى التهاب الجلد وتهيج الجلد. تعمل بودرة التلك أيضًا على سد مسام الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي وإضعاف التعرق عن طريق ارتفاع درجة حرارة الجسم.

لماذا يعتمد الناس على التلك؟

يستخدم التلك في الحياة اليومية للوقاية من الطفح الجلدي الناجم عن الاحتكاك ويوقف التهيج الناجم عن حرارة الصيف. كما أنه يخفف الاحتكاك على الجلد. يعد التلك بشكل عام اختيارًا جيدًا لنا جميعًا. إن استخدامه من قبل النساء والرجال على حد سواء يجعله منتجًا أكثر ملاءمة للعناية بالبشرة.

ما هي الصلة بين السرطان والتلك؟



يتكون التلك من السيليكون والمغنيسيوم والأكسجين ولكن جميعها في حالتها الطبيعية. كما أنه يحتوي على مادة الأسبستوس المسؤولة عن الإصابة بالسرطان عند استنشاقه. بعد الكثير من الجدل ، تم طرح مادة التلك الخالية من الأسبستوس في الأسواق.

بشكل عام ، عندما تستخدم مادة كيميائية بكميات زائدة وشيء مثل التلك ، والتي تتمتع بقدرة امتصاص ممتازة ، تجعل الشخص عرضة للإصابة بالسرطان. ورم الظهارة المتوسطة هو ورم ناتج أيضًا عن استنشاق الأسبستوس.

ما هي سلامة TALC ؟



فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بسلامة التلك ، تقول إدارة الغذاء والدواء (FDA) أنه يمكن العثور على التلك والأسبستوس في الأرض أثناء التعدين. هذا يمكن أن يلوث التلك بالأسبستوس ولذا تبدأ المشكلة من هناك. يمكن أن يسبب استنشاق التلك أيضًا العديد من مشاكل الجهاز التنفسي ، بما في ذلك السعال وتهيج العين وصعوبة التنفس. حرقان في العين. قد تحدث مشاكل في البطن مثل القيء والإسهال.

إرشادات إدارة الغذاء والدواء

يُصنف مسحوق التلك الذي يحتوي على الأسبستوس على أنه "مادة مسرطنة للإنسان" بينما يُصنف التلك الذي لا يحتوي على الأسبستوس على أنه "مادة غير مسرطنة للإنسان". وبالتالي قد يثبت التلك أنه مادة مسرطنة عند استخدامه مع الأسبست.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.