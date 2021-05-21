مكافأة خاصة من أجل العلامة الكاملة.. أحمد سامي يطالب لاعبي سموحة باستمرار الانتصارات بعد سحق الإنتاج

وعد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لاعبي الفريق بصرف مكأفات خاصة في حال تحقيق العلامة الكاملة في اللقاءات المقبلة خصوصا عقب تحقيق الفوز الكبير على الإنتاج الحربي “4-2”في اللقاء الذي جمع بينهما مسا اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

وطالب أحمد سامي كافة اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز في اللقاءات المقبلة أمام كل من البنك الأهلي والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري والمقاولون العرب يوم 30 مايو لتحقيق العلامة الكاملة للتواجد في المربع الذهبي والعودة للمشاركة في البطولات الإفريقية والعربية

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزا هاما على منافسه الإنتاج الحربي "4-2" في اللقاء الذي جمع بينهما مسا اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة من أجل إحراز هدف تقدم حتي تمكن أطهر الطاهر لاعب الموج الأزرق في الدقيقة “33”، من التسجيل من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتمكن أحمد حمدي عبد القادر، من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة “55” من خلال مراوغة مدافعي الانتاج وتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزء لتسكن الشباك، ليعود من جديد في الدقيقة “70” ويحرز الهدف الثالث لصالح الموج الأزرق.

وفي الدقيقة “74”، تمكن رفيق كابو من إحراز الدف الرابع في شباك الإنتاج الحربي عقب الانفراد بحارس مرمي الانتاج وتسديد الكرة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة “90”، أحرز محمد عبد المجيد لاعب الإنتاج الحربي الهدف الأول في شباك سموحة من خلال ركلة جزاء ليعود مصطفي البدري في الدقيقة “93” ويحرز الهدف الثاني من خلال رأسية قوية لتسكن شباك الهاني سليمان.

وتأخر انطلاق مباراة سموحة والإنتاج الحربي لعدة دقائق، بسبب حارس مرمى الإنتاج أحمد بوسكا، الذي كان يؤدي صلاة المغرب لينتظر حكم اللقاء محمود ناجي انتهاء اللاعب من تأدية الصلاة وقام بإعلان بدأ المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلي 35 نقطة ليتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري وذلك بعد سلسلة من التعادلات، بينما تواجد الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-



الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، شريف رضا، أحمد حمص، محمد كناريا، مصطفي فتحي، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادي، محمد نادى

