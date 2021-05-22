هاشتاج الأهلي للرجال كونوا أبطال يتصدر الترند.. مغردون : لا بديل عن الفوز والصعود

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج “ الاهلي للرجال كونواابطال ”عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، لدعم النادى الأهلى فى مباراة اياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا امام نادى صن داونز .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :

الى كل مشجعي صنداونز من جنوب افريقيا ومصر، بكراااا نسور الأهلي تصيدك ، ننتظر منكم اداء رجولي لا بديل عن الفوز والصعود ، منصوررين بعون الله .

و غرد اخرون : افريقيا للكبار وانت الأسطورة ، شئ لا نفقده ابدا ، روح الفانله الحمراء.

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على استاد لوكاس موريبي، لمواجهة صن داونز ضمن إياب الدور

ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون رد ليضع قدما في دور نصف النهائي .

تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر قناة beIN Sports HD 4 على أن يقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.