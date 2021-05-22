لن يخرج من قلوبنا.. محمد فرج عامر ينعي سمير غانم بكلمات مؤثرة

نعي فرج عامر رئيس نادي سموحة الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.



وكتب محمد فرج عامر تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : سمير غانم دخل القلوب واعرفه من سنوات طويلة جدا وهو لا يفكر إلا في إسعاد الناس حتي ثبت في وجدانا وخرج بروحه من الدنيا ولن يخرج من قلوبنا.



وتوفي سمير غانم الخميس، وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة وحرص نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء.

وكان من أبرز النجوم الحاضرين إلهام شاهين، محمود حميدة نهال عنبر، يسرا، سماح انور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها ومى نور الشريف، وماجد المصري.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، إضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذين انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.