عاجل
سامح شكرى يتلقى اتصالا من وزير خارجية إسرائيل.. والملك سلمان يؤكد: سنواصل جهودنا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت لأول مرة في زمن الكورونا.. شواطئ الإسكندرية تفتح أبوابها أمام المصطافين هنا فلسطين.. سامح شكري يبحث مع نظيره الإسرائيلي إعادة إعمار غزة.. والملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني أحمد حلاوة: الاختيار 2 استعرض أحداث عاشها المصريين شخصيات أثرت فى التاريخ المعاصر.. السفيرة فايزة أبو النجا رمز المرأة البورسعيدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز تطورات الساحة الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة

هنا فلسطين.. سامح شكري يبحث مع نظيره الإسرائيلي إعادة إعمار غزة.. والملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني

صدى البلد

شهدت الساحة الفلسطينية على مدار الساعات الأخيرة تطورات جديدة في أعقاب التوصل لهدنة وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة وإسرائيل، يرصد أبرزها "صدى البلد":

 

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسرائيلى هاتفيًا تسهيل إجراءات إعادة إعمار غزة

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء أمس اتصالاً من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن مصر قامت بدور جدير بالثناء لإحضار حماس إلى الطاولة وإقناعها بوقف إطلاق النار.

استقلال الصحافة تثمن جهود الرئيس فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الإشادات تتواصل.. جهود مصر لوقف نزيف دماء أبناء فلسطين تحظى بتقدير الجميع

روسيا تعرب عن ارتياحها لدخول وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل حيز التنفيذ

مصر ترسل 130 شاحنة مساعدات عملاقة بإجمالي 2500 طن لقطاع غزة.. فيديو


الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.

الرئيس الأمريكي: سأطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن إدارته ستطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة.


بينهم 66 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 248 شهيدا
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 248 شهيدا، وذلك عقب انتشال عدد من جثث الشهداء من أنفاق المقاومة.

الأمم المتحدة تعلن تخصيص 19 مليون دولار لصالح غزة

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تخصيص ما يقرب من 19 مليون دولار للإغاثة في قطاع غزة.


الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية.

السعودية: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة
رحبت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة جهود مصر في هذا الشأن.

 

البيت الأبيض: كان لمصر دور محوري في جهود وقف إطلاق النار بغزة

قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن لديه ضمانات من الأطراف المعنية بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.

شكري: القضية الفلسطينية من أولويات الرئيس السيسي ومصر دائما تقف بجوار أشقائها

العالم يقف احتراما.. زعماء ودول ومنظمات تشيد بوساطة القاهرة للتهدئة في غزة.. وسائل إعلام عالمية: السيسي أعاد مصر إلى مكانتها.. وأوراق قوتها كلمة السر

هل كسرت مكالمة بايدن مع السيسي الجليد بين الإدارتين؟ سامح شكري يرد

مصر وحدها نجحت|صحيفة ألمانية:السيسي قاد وساطة فعالة لوقف إطلاق النار في غزة
شكلت الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين العامل الحاسم في التوصل إلى اتفاق الهدنة بين الطرفين اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم بتوقيت القدس".

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بشن هجوم جديد على غزة فى هذه الحالة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الجمعة، أن إسرائيل " قد تدخل قطاع غزة لو احتاجت ذلك"، مؤكدا أن العملية العسكرية في غزة حققت أهدافها.

 

 

 

فلسطين سامح شكري الإسرائيلي مصر غزة بايدن إسرائيل الملك سلمان

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكي: سأطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة

العالم يقف احتراما.. زعماء ودول ومنظمات تشيد بوساطة القاهرة للتهدئة في غزة.. وسائل إعلام عالمية: السيسي أعاد مصر إلى مكانتها.. وأوراق قوتها كلمة السر

عماد الدين حسين: مصر نجحت منفردة في وقف إطلاق النار بـ قطاع غزة.. فيديو

بينهم 66 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 248 شهيدا

ترشيحاتنا

10 اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني ..اعرفها

أسباب الرزق بالمال والبنين والصحة.. 6 أعمال يغفل عنها الكثيرون

كيف كان موقف مصر منذ بداية أزمة الشيخ جراح.. وزير الخارجية يكشف الكواليس

تغيير كبير قادم إلى واتساب قريبا

أرخص 5 سيارات زيرو اليوم في مصر.. صور

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

رغم كورونا.. ارتفاع ضخم في ثروات أغنى 10 أثرياء ببريطانيا فما السر؟

استخدام المسعف الآلي في سيارات الإسعاف لإنقاذ الملايين.. تعرف على إمكانياته وأسعاره|صور

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ