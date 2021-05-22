هنا فلسطين.. سامح شكري يبحث مع نظيره الإسرائيلي إعادة إعمار غزة.. والملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني

أبرز تطورات الساحة الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة

شهدت الساحة الفلسطينية على مدار الساعات الأخيرة تطورات جديدة في أعقاب التوصل لهدنة وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة وإسرائيل، يرصد أبرزها "صدى البلد":

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإسرائيلى هاتفيًا تسهيل إجراءات إعادة إعمار غزة

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء أمس اتصالاً من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

بايدن: مصر قامت بدور جدير بالثناء في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن مصر قامت بدور جدير بالثناء لإحضار حماس إلى الطاولة وإقناعها بوقف إطلاق النار.



الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت بأنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط إلى أن تعترف المنطقة بحق إسرائيل في الوجود.

الرئيس الأمريكي: سأطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إن إدارته ستطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة.



بينهم 66 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 248 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 248 شهيدا، وذلك عقب انتشال عدد من جثث الشهداء من أنفاق المقاومة.

الأمم المتحدة تعلن تخصيص 19 مليون دولار لصالح غزة

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تخصيص ما يقرب من 19 مليون دولار للإغاثة في قطاع غزة.



الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله بحث آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية.

السعودية: نثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

رحبت المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة جهود مصر في هذا الشأن.

البيت الأبيض: كان لمصر دور محوري في جهود وقف إطلاق النار بغزة

قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن لديه ضمانات من الأطراف المعنية بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.

مصر وحدها نجحت|صحيفة ألمانية:السيسي قاد وساطة فعالة لوقف إطلاق النار في غزة

شكلت الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين العامل الحاسم في التوصل إلى اتفاق الهدنة بين الطرفين اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم بتوقيت القدس".

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بشن هجوم جديد على غزة فى هذه الحالة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الجمعة، أن إسرائيل " قد تدخل قطاع غزة لو احتاجت ذلك"، مؤكدا أن العملية العسكرية في غزة حققت أهدافها.