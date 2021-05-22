عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك يزف لجنة الخُلد .. رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة للراحل سمير غانم

صدى البلد

وجهة الاعلامي رامي رضوان رسالة مؤثرة للراحل سمير غانم .

ونشر رامي رضوان عدة صورللراحل سمير غانم عبر حسابة  بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، و علق قائلا  :بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين
كل واحد فينت ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية ، لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال
وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا..ومتضفرة في هزارنا ، هذا الرجل العظيم صنع البهجة..ولم يعرف الحزن طريق له حتى في يوم رحيله. ماكنتش جنازة..كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله.


 و اضاف :هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها، سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب.

يذكر  ان قال النجم الكوميدي الراحل سمير غانم  في لقاء تليفزيوني قبل رحيله، عبر برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، التي بدأت وقالت له عن أمنيته في إنجاب الذكور، لكنه قال إن هذا بأمر الله.


وأكد سمير غانم، للمذيعة وفاء الكيلاني، إنه ترك وصية لازواج بناته، وابنتيه، ووجه وصية إلى حسن قائلا: «كنا في الغردقة، وقولتله كلمة في ودنه، وقولتله أنا مش هوصيك عليها يا حسن. أنت فاهم».

وأضاف سمير غانم، أن الموافقة على زواج إيمي من حسن الرداد استغرق وقتا قبل الموافقة وكانت إيمي مترددة وقلت لحسن الرداد في جلسة الاتفاق مش هوصيك على إيمي، فرد عليا قاللي دي في عنيا، قلت هي دي وصيتي.

واضاف أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها ولم يستغرق الرد عليه وقتا طويلا وتم الزواج بسرعة عكس الرداد وإيمي.

 

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر  الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.


وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر اليوم الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.

 

اعمال سمير غانم سمير غانم الراحل سمير غانم جنازة سمير غانم رامي رضوان

ترشيحاتنا

10 اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني ..اعرفها

أسباب الرزق بالمال والبنين والصحة.. 6 أعمال يغفل عنها الكثيرون

كيف كان موقف مصر منذ بداية أزمة الشيخ جراح.. وزير الخارجية يكشف الكواليس

تغيير كبير قادم إلى واتساب قريبا

أرخص 5 سيارات زيرو اليوم في مصر.. صور

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

نجمات صباحا فى عزاء سمير غانم وفى السهرة على أنغام عمرو دياب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

رغم كورونا.. ارتفاع ضخم في ثروات أغنى 10 أثرياء ببريطانيا فما السر؟

استخدام المسعف الآلي في سيارات الإسعاف لإنقاذ الملايين.. تعرف على إمكانياته وأسعاره|صور

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ