ملك يزف لجنة الخُلد .. رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة للراحل سمير غانم

وجهة الاعلامي رامي رضوان رسالة مؤثرة للراحل سمير غانم .

ونشر رامي رضوان عدة صورللراحل سمير غانم عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، و علق قائلا :بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين

كل واحد فينت ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية ، لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال

وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا..ومتضفرة في هزارنا ، هذا الرجل العظيم صنع البهجة..ولم يعرف الحزن طريق له حتى في يوم رحيله. ماكنتش جنازة..كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله.



و اضاف :هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها، سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب.

يذكر ان قال النجم الكوميدي الراحل سمير غانم في لقاء تليفزيوني قبل رحيله، عبر برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، التي بدأت وقالت له عن أمنيته في إنجاب الذكور، لكنه قال إن هذا بأمر الله.



وأكد سمير غانم، للمذيعة وفاء الكيلاني، إنه ترك وصية لازواج بناته، وابنتيه، ووجه وصية إلى حسن قائلا: «كنا في الغردقة، وقولتله كلمة في ودنه، وقولتله أنا مش هوصيك عليها يا حسن. أنت فاهم».

وأضاف سمير غانم، أن الموافقة على زواج إيمي من حسن الرداد استغرق وقتا قبل الموافقة وكانت إيمي مترددة وقلت لحسن الرداد في جلسة الاتفاق مش هوصيك على إيمي، فرد عليا قاللي دي في عنيا، قلت هي دي وصيتي.

واضاف أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها ولم يستغرق الرد عليه وقتا طويلا وتم الزواج بسرعة عكس الرداد وإيمي.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر اليوم الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.