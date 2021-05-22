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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: غلق 14 منشأة وتحصيل غرامات فورية 56 ألف جنيه

حملات على المنشآت
حملات على المنشآت المخالفة والإشغالات بالإسكندرية

 

شنت الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء، ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء اعتبارا من ٦ مايو ٢٠٢١  وحتى نهاية الشهر.

ففي حي وسط الإسكندرية، نفذ الحي، برئاسة رجب النقيدي، رئيس الحي، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن غلق 6 منشآت، وتحصيل غرامات فورية من وصلت إلى 33 ألف جنيه.

وأغلق حي شرق برئاسة محارب هيلع ٦منشآت تجارية خلال حملاته على مدار يومين متتاليين لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء الحي.

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كما تم فرض الغرامات الفورية على المخالفين من المنشآت التي لم تتبع موعد الغلق ولم تُطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة، والأفراد التي لم تلتزم بارتداء الكمامة بغرامات قُدرت بحوالي 24 ألف جنيه.

جاءت الحملات بمشاركة سكرتير عام الحي السيدة عزة سعد والإدارات المختصة بالحي؛ من إشغال الطريق والأزمات والكوارث والإيرادات ورخص المحلات لجنة الغلق.

وقادت  المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حمله مسائية مكبره بنطاق الحي استهدفت كل من شارع الامير لؤلؤ - شارع الاسناوي - شارع القفال - شارع أم السلطان - شارع الرشيد رضا - شارع الملك شاه - شارع عين جالوت.

وأسفرت الحملة عن تحصيل ٢٠٥٠ جنيه غرامات عدم ارتداء الكمامة بالإضافة الي غلق وتشميع عدد ٢ مقهى غير ملتزمين بمواعيد الاغلاق ووجود تجمعات وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وتم التحفظ على عدد ٧٥ حاله إشغال من كراسي وتربيزات وغيرها من الاشغالات المتنوعة.

ذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددًا من القرارات التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 6 مايو 2021 حتى نهاية مايو، وتشمل غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساءا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساءً، وحظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.

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