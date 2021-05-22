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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشعر قصير.. شاهد إطلالة كاجوال لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وعصرية.


تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور


وأطلت سيرين عبد النور مرتدية تي شيرت باللون الأحمر بنصف كم، وعليه جاكيت جينز فاتح باللون الثلجي بأكمام طويلة بتصميم الأوفر سايز، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية ومميزة للغاية.

 

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وظهرت سيرين عبد النور بشعر قصير وتركته على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية جذابة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت سيرين عبد النور ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه مع الماسكرا والآي لاينر  لتبرز من جمال عينيها .

ولم تتكلف سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وغير متكلفة.
 

نشأة سيرين عبد النور


سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.
 

مسيرة سيرين عبد النور العلمية


كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

في بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. 

في عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت 2009 الشاشة اللبنانية في دور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها ..

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