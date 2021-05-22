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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سناء منصور تنعي سمير غانم

أستاذ ورئيس قسم الضحك.. سناء منصور تنعي سمير غانم

سناء منصور
سناء منصور

نعت الإعلامية سناء منصور الفنان الراحل سمير غانم،قائلة:" مكنش فنان عادي وخبر رحيله تسبب فى موجه من الحزن  بدأت فى مصر وامتدت للوطن العربي .


وأضافت منصور " كان أحد أساطير الكوميديا فى مصر وأستاذ ورئيس قسم الضحك،كان عنده خلطة سحرية  بتموت الناس من الضحك فى أقل من فيمتو ثانية ".

وتابعت حديثها قائلة: وداعًا  سمورة وفطوطة وميزو  ومسعودي وأسطورة الضحك سمير غانم".


واختتمت حديثها قائلة "  بعزى زميلنا رامي راضوان والفنانة دلال عبد العزيز  وأسرة الفنان العظيم سمير غانم"

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وفى سياق متصل، نعى الفنان هانى رمزى الفنان الراحل سمير غانم عملاق الكوميديا والذى تربى على يديه كافة الأجيال وكانت تلقائى لدرجة كبيرة فى الكوميديا الخاصة به وكان يتمتع ب البحث عن الشخصيات المنفردة مثل فطوطة  .
 
وأوضح “ رمزى ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية cbc ، أن  سمير غانم أول فيلم قاموا بتمثيله كان مع الفنان الراحل سمير غانم والذى كان يتمتع بخفة الدم والتواضع وكان ينصحه كيفية القاء “ الإفيه ” وكان مدرسة كبيرة ويساعد الأجيال الصغيرة ومصدر بهجة لمصر والوطن العربى  ، ولم نراه دائمأ حزين فقد كان دائم الابتسامة وكان يهرب من الحزن بسماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام .
 
وأكد أن الفنان الراحل سمير غانم  كان جزءا من كل بيت والجميع حزن على فراقه وجنازته كانت موكب مهيب لوداع ملك الكوميديا لافتأ إلى انه افتقده كثيرأ وعمل معه فى العديد من الأدوار  ، لافتأ إلى أن سيقوم ب إهداء مسرحية أبو العربى فى حب سمير غانم .

سمير غانم الوطن العربي فيروس كورونا الفنان هانى رمزى الفنانة دلال عبد العزيز

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