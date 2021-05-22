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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثكنة عسكرية.. إسرائيل تنشر قوات خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

أفادت قناة "الحرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت وحدات إضافية من القوات الخاصة وشرطة حرس الحدود في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على المشاركين في مسيرة نظمت أمام مدخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بوضع حد لاستفزازات المستوطنين ورفع الحصار المتواصل على الحي منذ 14 يوما.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القوات الإسرائيلية كثفت انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

ونقلت عن الشابة منى الكرد قولها، أن حي الشيخ جراح تحول إلى ثكنة عسكرية مغلقة منذ 14 يوما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استفزاز الأهالي وإعاقة حركة تنقلهم فيما تسمح للمستوطنين بالتنقل بحرية.

وشارك في المسيرة إلى جانب أبناء القدس المحتلة، نشطاء سلام ورددوا الهتافات المنددة بحصار الحي وبممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الأهالي هناك.

وأجلت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا، جلسة استماع بشأن إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح المستوطنين فيما تنتظر 4 عائلات أخرى في الحي ذاته قرارا مماثل خلال أشهر.

فلسطين إسرائيل حي الشيخ جراح القدس غزة

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