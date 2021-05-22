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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم وصول البواخر.. شح في مادتي المازوت والبنزين بلبنان

بنزين
بنزين

عقد موزعو المحروقات في لبنان اجتماعا، بشأن أوضاع سوق المحروقات، والشح في تسليم مادتي المازوت والبنزين.

ووفقا لما أفادت به ليبانون ديبايت ناشد المجتمعون "المسؤولين كافة، ولا سيما وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر والمديرية العامة للنفط اللذين لا يوفران جهدا، تأمين المشتقات النفطية بصورة عادية".

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الحريري: لبنان يستحق محاولة جديدة و طريقة أخرى غير الفشل

كما طالب فادي أبو شقرا باسم الموزعين بعد عقد الاجتماع بضرورة  "بتأمين حاجة السوق من مادة المازوت بكميات تكفي الحاجة الناتجة من زيادة ساعات تقنين الكهرباء، عبر منشآت النفط أو عبر الشركات المستوردة للنفط، التي أبلغ بعضها عدم قدرته على تسليم هذه المادة يوم الاثنين، على الرغم من وصول البواخر التي تنتظر تفريغ حمولتها".

وكان قد قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى اليوم فى كلمته أمام البرلمان اللبناني،إن لبنان يستحق محاولة جديدة وطريقة أخرى غير الفشل.

وتابع"التزم امام مجلسكم الكريم، وامام الشعب اللبناني وامام الله، بأنني لن اكل، ولن امل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه".

وواصل "لن استجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في أي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني".

وأضاف:"دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وفريقه السياسي، ان يكفوا في هذه السنة الاخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة، التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا".

لبنان موزعو المحروقات سوق المحروقات المازوت والبنزين وزير الطاقة والمياه حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر

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