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الخارجية: مصر تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار في فلسطين

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وقف إطلاق النار في غزة والجهد المصري الذي سبق ذلك للتوسط خلال الأيام الماضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتكللت بالنجاح، أن وقف إطلاق النار ليس نهاية المطاف لحل القضية الفلسطينية

وأضاف السفير أحمد حافظ، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن مصر تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار المتبادل منذ فجر يوم الجمعة الماضية، بالإضافة إلى العمل على فتح نافذة الأفق السياسي، والمفاوضات بين الجانبين، والعمل على المسار السياسي بين الجانبين.

وأوضح أن هناك بعد إنساني واضح من قبل الجانب المصري وهو مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم قوافل المساعدات، وفتح معبر رفح.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن كل ما يحدث في فلسطين هو نتاج المرض الأكبر وهو غياب الأفق السياسي، وهناك اتصالات لكيفية وقف هذا التصعيد والاستعداد للعمل نحو مسار التسوية الجادة، ونسعى للدفع قدما إلى هذا، مؤكدا أن مصر لعبت دورا ناجحا في الوصول إلى تهدئة الأمر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

السفير أحمد حافظ وزارة الخارجية فلسطين المتحدث باسم الخارجية

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