عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أمير قطر يهاتف الرئيس
أمير قطر يهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واطلع أمير قطر خلال الاتصال، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

وجرى خلال مناقشة الجهود الجارية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، والذهاب الى مسار سياسي ينهي الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا وأرضنا بعاصمتها القدس الشرقية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

أبو مازن يشكر السيسي على جهوده في تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي: نشكر مصر على التزامها بتحقيق السلام والاستقرار

وأشاد أمير قطر خلال الاتصال، بصمود الشعب الفلسطيني في كل مكان، مؤكدا على مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية ونصرة شعبها.

وأكد الشيخ تميم أن قطر تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتواصل العمل على توحيد الصف الفلسطيني، مؤكدا أنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

من جانبه، شكر الرئيس الفلسطيني أمير قطر على مواقف بلاده الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكدا استمرار الجهود لتوحيد شعبنا، لمواجهة التحديات القادمة.

فيما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم أكد على "أهمية وحدة الصف الفلسطيني"، مجددا "موقف بلاده الداعم والمستمر للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، ومواصلة جهودها مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيّز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة، بعد وساطة مصرية ناجحة بعد 11 يوما من بدء العدوان على القطاع.

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل وفدان أمنيان مصريان إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وطالب الوفدان المصريان بقطاع غزة وإسرائيل، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار، كما بدأ الوفد المصري بقطاع غزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

أمير قطر تميم بن حمد فلسطين محمود عباس الرئيس الفلسطيني

موضوعات متعلقة

مجلس الأمن يشيد بالوساطة المصرية في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أبو مازن يشكر السيسي على جهوده في تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

عبر الفيديو.. أمير قطر يشارك في منتدى بطرسبورج بروسيا

عباس موجهًا الشكر للرئيس السيسي: كنتم السند القوي والمدافع عن حقوقنا التاريخية

ترشيحاتنا

رسالة دكتوراه بـ إعلام القاهرة تطالب بطرح المؤسسات الصحفية للاكتتاب فى البورصة

العاشرة يا أهلي.. الأحمر الأكثر فوزاََ على الترجي في تاريخ مواجهات الفريقين

بـ نص دستة أهداف|البحرين تكتسح موريتانيا فى كأس العرب للصالات.. شاهد

حبس وغرامة 50 ألف جنيه|عقوبة الحصول على أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين

تورتة في استقباله.. الجالية المصرية في جنوب إفريقيا تحتفل بتأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صراصير.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

"مجلس غرف شركات السياحة"يكشف عن شروط جديدة من السعودية لأداء الحج 2021

كيف عنونت الصحافة الجنوب أفريقية تأهل الأهلى على حساب صن داونز

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

بعد تجاوز بلوزداد.. الترجي يواجه الأهلي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

طبيب بقصر العيني يفجر مفاجأة عن الفطر الأسود .. فيديو

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ