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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبدعون يدافعون بقوة عن الفنانات بعد الهجوم عليهن

الهام شاهين
الهام شاهين

حالة من الجدل الواسع اثارها عدد من الفنانات بسبب حضورهن حفل زفاف عقب ساعات من جنازة الفنان الراحل سمير غانم وهو الامر الذى دفع عدد من رواد السوشيال ميديا لشن هجوم شرس عليهن وهن ليلى علوى ويسرا والهام شاهين ولبلبة. 

واستنكر عدد من المبدعين والفنانين ما تعرضن له هؤلاء الفنانات من هجوم غير مبرر وهو ما دفع عدد منهم لتعليق بقوة على هذا الهجوم ونرصد فى التقرير التاللى ابرز هؤلاء النجوم الذىين دافعوا عن الفنانات. 

الهام شاهين 

كشفت الفنانة الهام شاهين بعض التفاصيل الخاصة بتواجدها فى حفل زفاف عقب ساعات قليلة من حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم أمس.

وقالت الهام شاهين لـ "العربية" : لم أحضر أى أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة أمس والصورة التى يتم تداولها فى الجونة كانت قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم".

وأضافت الهام شاهين: فور علمي برحيل الفنان سمير غانم قررت العودة إلى القاهرة بصحبة كل من هالة صدقى وليلى علوى لحضور جنازة الفنان الراحل خاصة أنه يعد من النجوم الكبار الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم كما أن له مكانة خاصة بالنسبة لي.

وأوضحت الهام شاهين: لا يحق لأحد أن يشكك فى علاقة الفنانين ببعضهم البعض ولا يجوز أن يتم توزيع الاتهامات دون وجه حق كما أنه لا يمكن أن يحدد أو يمتلك أحد القول إننى حزينة أم لا على فراق أحد الأصدقاء المقربين لي هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز والتى أتمنى أن تعود إلى منزلها ويتم شفاؤها على خير.

تامر حبيب 

كتب الفنان تامر حبيب، منشورا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يعلق فيه على أزمة الفنانات اللاتي حضرن حفل زفاف، بعد ساعات من تواجدهن في جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وقال تامر حبيب: “طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفن؛ لإني في الجونة، وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب، واتصورت مع أصحابي... حد عايز حاجة؟”.

وأضاف تامر حبيب، في متنشور جديد: “أُوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزانى من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم؛ يعملوها فورا... وأنا هابقى مبسوط قوي”.

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محمد العدل 

علق السيناريست محمد العدل، على الهجوم الذي تعرض إليه عدد من الفنانين بسبب حضورهم حفل زفاف نجل رجل أعمال معروف بعد ساعات من تواجدهم في جنازة الفنان الراحل ​سمير غانم​.

وكتب محمد العدل عبر حسابه علي "فيس بوك": "لو سألوا سمير غانم نفسه بين الجلوس حزنا أو تستمر الحياة.. لاختار استمرار الحياة وسعادة البشر ..لا تزايدوا على الآخرين.. ليس معنى حضورهم فرح إنهم لم يحزنوا على الرحيل".

صلاح عبد الله 

وقال صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “يارب ارحمنا من الهبيدة.. يا رب ارحمنا من اللي بيتعقربوا عشان يركبوا التيرند.. ده باينه في زمن الوبا زاد الغبا والأخلاق بقت على الحديدة". 

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