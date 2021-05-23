فوائد الكركم تفوق الخيال .. 9 مزايا صحية أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر .. وكيفية استخدامه لعلاج حب الشباب ومشاكل البشرة

اكتشف فوائد الكركم لمنع السرطان

أبرزها الوقاية من الزهايمر

زاد الحديث فى السنوات الأخيرة عن الكركمين و فوائد الكركم العلاجية وقدرتهما الخارقة فى القضاء على عدد كبير من الأمراض حيث الكركمين هو المادة الفعالة فى الكركم.

وتناولت العديد من الدراسات حقيقة فوائد الكركم واكتشفت مزايا كثيرة يحصل عليها الجسم والعقل، كما أن الطب الشعبي فى دول عديدة رصد فوائد الكركم الطبية والغذائية والتجميلية منذ قديم الأذل.

ونظرا لـ فوائد الكركم الشديدة أصبح يدخل الآن فى صناعة بعض الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.

نكشف فى هذا التقرير أهم 9 فوائد الكركم الصحية ووصفات فعالة فى علاج مشاكل البشرة .

فوائد الكركم الصحية

فيما يلي أهم 9 فوائد الكركم الصحية وفقا لما ذكره وقع “ هيلث لاين ”

الكركمين مركب طبيعي مضاد للالتهابات

الالتهاب مهم للغاية ويساعد جسمك على محاربة الغزاة وله أيضًا دور في إصلاح الضرر وبدون التهاب ، يمكن لمسببات الأمراض مثل البكتيريا أن تسيطر بسهولة على جسمك وتقتلك.

يعتقد العلماء الآن أن الالتهاب المزمن منخفض المستوى يلعب دورًا رئيسيًا في كل الأمراض الغربية المزمنة تقريبًا. وهذا يشمل أمراض القلب والسرطان ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض الزهايمر والحالات التنكسية المختلفة .

يساهم الالتهاب المزمن في الإصابة بالعديد من الأمراض الغربية الشائعة. يمكن أن يثبط الكركمين العديد من الجزيئات المعروفة بأنها تلعب أدوارًا رئيسية في الالتهاب.

المواد المضادة للأكسدة



يُعتقد أن الضرر التأكسدي هو أحد الآليات الكامنة وراء الشيخوخة والعديد من الأمراض، إنه يتضمن الجذور الحرة والجزيئات عالية التفاعل مع الإلكترونات غير المزدوجة.

تميل الجذور الحرة إلى التفاعل مع المواد العضوية المهمة ، مثل الأحماض الدهنية أو البروتينات أو الحمض النووي.

يعزز الكركمين نشاط أنزيمات الجسم المضادة للأكسدة ، وبهذه الطريقة ويقدم الكركمين لكمة واحدة أو اثنتين ضد الجذور الحرة، إنه يمنعهم مباشرة ، ثم يحفز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة.

يحتوي الكركمين على تأثيرات قوية مضادة للأكسدة فيحيد الجذور الحرة من تلقاء نفسه و يحفز أيضًا إنزيمات الجسم المضادة للأكسدة.

تغذية الدماغ

يعمل الكركمين على حسين وظائف الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ، وكان يعتقد في الماضي أن الخلايا العصبية لم تكن قادرة على الانقسام والتكاثر بعد الطفولة المبكرة، ومع ذلك ، من المعروف الآن أن هذا يحدث بالفعل فالخلايا العصبية قادرة على تكوين روابط جديدة ، ولكن في مناطق معينة من الدماغ يمكنها أيضًا التكاثر وزيادة العدد.

يقلل خطر أمراض القلب



تعد أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم ولقد درسها الباحثون لعقود عديدة وتعلموا الكثير عن سبب حدوثها، ويساعد الكركمين في عكس العديد من الخطوات في عملية أمراض القلب ربما تكون الفائدة الرئيسية للكركمين عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب هي تحسين وظيفة البطانة الأوعية الدموية.

يعد الخلل البطاني هو سبب رئيسي لأمراض القلب وينطوي على عدم قدرة البطانة على تنظيم ضغط الدم وتجلط الدم وعوامل أخرى مختلفة بالإضافة إلى ذلك ، يقلل الكركمين من الالتهاب والأكسدة ، والتي تلعب دورًا في أمراض القلب أيضًا.

يساعد الكركم في منع السرطان



يتسم السرطان بنمو الخلايا غير المنضبط، إذا كانت الجرعات العالية من الكركمين (يفضل مع محسِّن الامتصاص مثل البيبيرين) يمكن أن تساعد في علاج السرطان لدى البشر لم تتم دراستها بشكل صحيح بعد، وهناك أدلة على أنه قد يمنع حدوث السرطان في المقام الأول خاصة سرطانات الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون والمستقيم

يؤدي الكركمين للعديد من التغييرات على المستوى الجزيئي التي قد تساعد في منع السرطان وربما علاجه.

الوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه



مرض الزهايمر هو أكثر أمراض التنكس العصبي شيوعًا في العالم وسببًا رئيسيًا للخرف، لا يوجد علاج نهائي لمرض الزهايمر حتى الآن ولذلك فإن منع حدوثه له أهمية قصوى، ويمكن أن يعبر الكركمين الحاجز الدموي الدماغي ويحدث تحسينات مختلفة في العملية المرضية لمرض الزهايمر.

التهاب المفاصل

يستجيب مرضى التهاب المفاصل بشكل جيد لمكملات الكركمين والتهاب المفاصل مشكلة شائعة في الدول الغربية.

التهاب المفاصل هو اضطراب شائع يتسم بالتهاب المفاصل وتظهر العديد من الدراسات أن الكركمين يمكن أن يساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل ويكون في بعض الحالات أكثر فعالية من الأدوية المضادة للالتهابات.

الاكتئاب

توضح الدراسات أن الكركمين له فوائد لا تصدق ضد الاكتئاب وهو فعال مثل مضادات الاكتئاب، ويمكن أن يعزز الناقلات العصبية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين .

تأخير الشيخوخة

يعمل الكركمين على تأخير الشيخوخة ومحاربة الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة وكان الكركمين يمكن أن يساعد حقًا في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والزهايمر، فستكون له فوائد واضحة لطول العمرولكن بالنظر إلى أن الأكسدة والالتهاب يعتقد أنهما يلعبان دورًا في الشيخوخة ، فقد يكون للكركمين تأثيرات تتجاوز مجرد الوقاية من الأمراض.

وصفات الكركم لعلاج حب الشباب

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل وصفات الكركم في المنزل، خصوصا أنها تعد من أكثر الطرق الفعالة في علاج حب الشباب، ومن أهم فوائد وصفات الكركم انها فعالة في علاج حب الشباب بسرعة مذهلة.

وتساعد وصفات الكركم لعلاج حب الشباب، فى القضاء على اثاره الموجودة بالبشرة وإزالة الالتهابات.

قبل استخدام وصفات الكركم المختلفة يجب الانتباه لنوع الكركم المستخدم حيث أن هناك بعض الأنواع مخصصة للطهى وأخرى للبشرة.

نعرض لكم اهم وصفات الكركم لعلاج حب الشباب وذلك وفقا لما جاء في موقع “ بولد سكاى”

الماسك الاول

خطوات عمل ماسك الكركم والعسل لعلاج الجفاف وحب الشباب .

مكونات الماسك :

ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة من العسل

طريقة عمل واستخدام الماسك :

- ضعي العسل والكركم فى وعاء وقلبيهم جيدًا ثم ضعي الخليط على الوجه أو فوق حبوب الشباب و اتركيه على البشرة من 10-15 دقيقة ثم اغسليه وجففيه برفق .

الماسك الثاني

مكونات الماسك:

½ ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة كبيرة جل صبار

طريقة استخدام الماسك :

- ضعى جل الصبار مع الكركم وقلبيهم جيدا ثم ضعى الخليط على المنطقة المصابة.

- اتركيه على بشرتك حوالي 10 دقائق ثم اغسليه بالماء العادي وجففى بشرتك جيدا.