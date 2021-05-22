أحمد موسى: مصر لن تتراجع عن الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لن تتراجع عن الوصول إلى اتفاق ملزم وقانونى بشأن سد النهضة، موضحًا أن إثيوبيا تتراجع عن تعهداتها الدولية بشأن السد.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي ستجتمع قريبًا للتواصل للحل.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع يهدف للتوصل إلى حل قبل شهر يوليو المقبل، وأن مصر مستمرة فى مساعيها للتوصل إلى حل.

وأشار إلى أن مصر لن تتحرك إلا بخطوات مدروسة، وعلى الجميع فى مصر أن يثقوا فى تحركات الدولة، وأنه لن يكون هناك ملء ثانى لـ سد النهضة.