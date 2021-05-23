تكريم طارق صبري عن دوره في مسلسل "الاختيار 2".. تفاصيل

احتضن مسرح الزمالك فعاليات مؤتمر الروتاري السنوي الخامس للإنتراكت بحضور نخبة من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع والفن.

وشهد المؤتمر تكريما خاصا للفنان طارق صبري، عن دوره المميز في مسلسل "الاختيار 2"، فقد جسده لشخصية خيرت السبكي بجانب نخبة من النجوم الذي قاموا ببطولة المسلسل على رأسهم أحمد مكي وكريم عبد العزيز، كما قدم الموتمر تكريما آخر للفنان نضال الشافعي عن دوره في مسلسل المخابرات المصرية "هجمة مرتدة"، ومن الناحية الرياضية تم تكريم الشاب عمرو وائل بطل الجمهورية للسباحة.



وكان قد نعى الفنان طارق صبري الفنانة نادية العراقية التي توفيت صباح أمس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشر طارق صبري عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للراحله وعلق قائلا " ‬‏‪الله يرحم حضرتك يا استاذة نادية يا جميلة يا طيبة نسألكم الدعاء و الفاتحة .



