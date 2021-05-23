الفئات المستهدفة من الفطر الأسود وأعراضه وطرق التخلص منه.. فيديو

الفطر الأأسود

قال ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، إن مرض الفطر الأسود يأتى من شدة خطورة الإصابة بفيروس كورونا فى الهند ولم يتم رصده فى إنجلترا أو الاتحاد الأوروبي، ويصيب الذين يعانون من السكر وكورونا.

وتابع ياسر الشربيني، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، أن المرض لا يأتي فى الأيام الأولي من الإصابة ولكنه يظهر بعد أسبوع أو 10 أيام، وهذا المرض يحب مريض السكر لأنه يتغذي عليه، موضحاً أن أعراضه تصيب الأنف والأغشية المخاطية للعين ومن الممكن أن تصل للمخ.

وأوضح الشربينى، أنه من الممكن أن يلاحظ المريض أن المخاط أصبح لونه أسود، وممكن يصيب تجويف الفم ويتغير لون الأسنان، وربما يكون ذلك فى حالات متأخرة، مشيراً إلى أنه هذا النوع من الفطريات “تتكلبش” في الأنسجة ولا يسهل خروجها، وفي حالة اللجوء للجراحة يتم استئصال جزء من العين، لافتا إلى أنه من الوارد أن يصاب مريض كورونا بالفشل الكلوي.

أضاف "الشربيني"، أن تناول الكورتيزون دون إشراف طبيب مباشر من المشاكل الكبرى التى قد تؤدى للإصابة بهذا النوع من الفطريات.