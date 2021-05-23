هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام؟ الإفتاء ترد

هل يجوز الوضوء في الحمام، الحمامات الآن لم تعد كما كان العهد بها فى السابق فأصبحت الآن متكلفة ولكنها فى النهاية معدة لقضاء الحاجة ولا تخلو من النجاسات حتى لو لم يكن الحمام كله نظيفا، حيث قال المولى فى كتابه الكريم {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

هل يجوز الوضوء في الحمام؟

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية، يقول صاحبه: ما حكم الوضوء داخل الحمام؟

رد مستشار المفتي خلال برنامج "دقيقة فقهية"، قائلا: الحمَّام هو المكان الذي يغتسل فيه بالماء الحار، ثم استُخدم للدلالة على مكان قضاء الحاجة والاغتسال بأي ماء.

وأضاف الوضوء داخل الحمام جائزٌ ولا حَرَجَ فيه ؛ طالما أنه لم يأتِ على الإنسان شيء ينجِّسه ؛ خاصة أنه قد أصبحت عادة أهل العصر الاعتناء بنظافة هذه الأماكنِ عناية خاصة وتنظيمها تنظيمًا متناسبًا مع أغراض استعمالها.

وتابع: يُستحب عدمُ ذكر الله تعالى بعد الدخول في الحمام وأثناء الوضوء ؛ لأنه محلُّ انكشاف العورة، ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره.

والخلاصة: أن الوضوء في الحمام صحيح، ونقول للمتوضئ: ينبغي عليك ألا ترفع صوتك في هذه المواضع بالتسمية ولا بذكر الله، لا أثناء الوضوء ولا قبله ولا بعده ما دمتَ في الحمام، ولكن عليك أن تقول ذلك سرًّا؛ أي نجريها على القلب بغير تلفُّظٍ.



هل يجوز الوضوء في مكان قضاء الحاجة ؟

الوضوء في الحمام ليس مكروها وكراهته كانت لصورة الحمام قديما والتي كانت لقضاء الحاجة والوضوء معا فيخشى أن يمس الإنسان نجاسة أثناء الوضوء، أما الآن فالحمامات أصبحت تبنى على أعلى مستوى ولا توجد فيها نجاسة ومكان قضاء الحاجة محكم ولا يتأثر به من حوله.

هل يجوز الوضوء في الحمام بدون ملابس ؟



أكد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن دخول الحمام حافيًا لا ينقض الوضوء.

وأضاف «فخر» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»: «أنه إذا كان الحمام ملوثًا بنجاسة، فيجب علينا أن نغسل القدمين جيدًا للتأكد من طهارتهما، إذا أردنا الصلاة، ولا نعيد الوضوء مرة أخرى».

وتابع: إن دخول الحمام حافي أو غير حافي ليس ناقضًا للوضوء فى حد ذاته، وإنما هناك فرق إذا كانت أرضية الحمام بها نجاسة أو نظيفة، إذا كانت أرضية الحمام نظيفة فلا شيء عليك، ولكن إذا كانت بها مياه، والغالب على الظن أنه ربما اختلطت بنجاسة، فهنا لا ينقض الوضوء أيضًا، ولكن نغسل القدم حتى نتأكد من طهارتها قبل الصلاة.

وذكر أن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.

وتابع: يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام ، واستشهد بأن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.