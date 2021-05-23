الزمالك: وضعنا المالي كارثي

أسوأ من التخيلات

أكد طارق جبريل، المدير المالي للزمالك، أن الوضع المالي الحالي للزمالك كارثي، مشيرًا إلى أن اللجنة هدفها إنقاذ الموقف الذي يمر به النادي.

وقال جبريل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك تضم عقليات متميزة وسأحاول الاستفادة منها في الملف المالي".

وأضاف: "الوضع المالي أسوأ مما كنت أتخيل، ولدينا بعض التفاؤل وهدفنا إنقاذ الزمالك من الوضع المالي الكارثي الذي يمر به النادي".

وأوضح، أنه كان يعكف منذ أيام على دراسة الوضع المالي لنادي الزمالك، لافتًا إلى أن اللجنة الجديدة لإدارة النادي ستضع خطة مستقبلية للنهوض بالنادي.

وأشار إلى أن التجديد لفرجاني ساسي ضمن أولويات اللجنة الجديدة، مؤكدًا أنه دائما سيكون هناك خطوات للأمام كل شهر والجمهور سيشعر بذلك الأمر.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن، من خلال مؤتمر صحفي تشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي سيقود نادي الزمالك حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وجاء القرار الجديد بشأن اللجنة الجديدة وضم كل من:

حسين لبيب رئيسا

محمد الاتربي نائبا

حسين السمري مديرا تنفيذيا متطوعا

طارق جبريل مديرا ماليا

عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضى

الأعضاء :

حسام المندوه

هاني بيرزي

عمرو أدهم

حسين السيد