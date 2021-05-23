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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد هجومهم عليه.. صلاح عبدالله يعتذر لجمهوره عن بوست ممكن أسمع الست

صدى البلد

نشر الفنان صلاح عبد الله، رسالة عبر حسابه الرسمى على فيسبوك يعتذر بها للمتابعين عن منشور حذفه بشأن حضور بعض الفنانين حفل زفاف بعد ساعات قليلة من جنازة سمير غانم.

وقال صلاح عبد الله: "أخطأت وجل من لا يخطئ ولو ليا عمر هشرح للأصدقاء غدا الخطأ وكيف تم تداركه وصباح الخير وتصبحوا على خير".

وذلك بعد نشر بوست: وحذفه قال فيه: "طيب ممكن اسمع الست؟" ويحمل البوست سخرية من الرواد الذين انتقذوا وهاجموا الفنانين والفنانات لحضورهم فرح أحد رجال الاعمال بعد عزاء الفنان سمير غانم".

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 ولاقى البوست تعليقات سلبية أثارت الجدل وكان كلام الرواد إنه لا يقدر موت سمير غانم مما اضطره للاعتذار وتوضيح الأمر غدا.

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