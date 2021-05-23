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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأشهر في الوطن العربى.. حسن الرداد يتذكر سمير غانم بصورة لبدلة فطوطة

صدى البلد

نشر الفنان حسن الرداد  صورة كارتونية لبدلة الفنان سمير غانم “فطوطة” عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.

وكتب حسن الرداد على الصورة معلقا: "أشهر بدله فى الوطن العربى".

 

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وقدم الفنانون التعزيته فى التعليقات معلقين: "ربنا يرحمه - ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته- ربنا يرحمه ويصبركم".

وفاة سمير غانم

توفى سمير غانم، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد أول أمس الجمعة.

 

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