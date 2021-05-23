ارتفاع عدد قتلى السباق الجبلي في الصين إلى 20 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الطقس السيء في مقاطعة قانسو الصينية أثناء مشاركتهم في ماراثون جبلي بطول 100 كيلومتر (62 ميلًا) عبر البلاد، إلى 20 شخصا، حسبما أفاد تلفزيون "سي جي تي إن" في بكين.

وقال عمال الإنقاذ، اليوم الأحد، إن العدائين تأثروا بطقس شديد، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل أخرى. وقالت الشبكة إن خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

كما ذكرت قناة "سي سي تي في" يوم الأحد أن سباق السبت، الذي أقيم في موقع يلورفير ستون فوريست السياحي في محافظة جينجتاي، الخاضعة لإدارة مدينة بايين، شهد مقتل 20 شخصًا على الأقل، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وبحسب تقارير إعلامية صينية، هبت بَرَد ورياح قوية في جبال قانسو يوم السبت. توقف سباق الجبال عندما أبلغ المشاركون عن شعورهم بالتوعك. يشارك الآن حوالي 700 شخص في عمليات البحث والإنقاذ.

ووفقًا لقناة "سي سي تي في"، حتى وقت مبكر من صباح يوم الأحد، تم تحديد موقع 151 من إجمالي 172 مشاركًا. وعثر على عشرين قتيلاً، بينما نُقل ثمانية آخرون إلى المستشفى بإصابات طفيفة.