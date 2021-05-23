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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

حدث فجرا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال.. فيديو

صدى البلد

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى في القدس مجدداً، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكثفت قوات الاحتلال والقوات الخاصة من تواجدها على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه ونصبت الحواجز الحديدة منذ ساعات الفجر الأولى، حيث قامت بالاعتداء على الشباب ومنعهم من الوصول إلى داخل الأقصى.

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وبدأ اقتحام المجموعة الأولى والمكونة من 25 مستوطنا لساحات المسجد الأقصى وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال داخل ساحات الأقصى وعلى أبوابه.

وجاء ذلك بعد انتشار قوات الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، وفرض إجراءات مشددة على أبواب المسجد ومحيط البلدة القديمة للتضييق على المصلين ومنعهم من الوصول للأقصى فجر اليوم.

وواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، السبت، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث اعتدوا على المشاركين في مسيرة مطالبة بفك الحصار عن الشيخ جراح، كما تم اعتقال عدد من الفلسطينيين في القدس والضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات في حي الشيخ جراح، بينها إصابة بقنبلة صوت، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة نظمت أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بوضع حد لاستفزازات المستوطنين، ورفع الحصار المتواصل على الحي منذ 14 يوما.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 9 مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، إغلاق طريق قرية دير نظام شمال مدينة رام الله بعد أن قام المواطنون بفتحها.

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