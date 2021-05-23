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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شروط التقديم على النقل الداخلي والخارجي للوظائف التعليمية في السعودية

السعودية
السعودية

انطلاقاً من الاهتمام والحرص على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، تبدأ وزارة التعليم السعودية اليوم فى العمل إتاحة التقدم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ، حيث تسعي الوزارة السعودية إلى تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية، و، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وفيما يلي يرصد لكم صدي البلد آلية وضوابط إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ فى السعودية

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- يتم ابلاغ شاغلي الوظائف التعليمية من قبل الرئيس المباشر بتعميم اجراءات النقل للعام الدراسي 1442 مع الحرص على سلامة البيانات اثناء تقديم الطلب وتحمل مسؤلية ذلك.

- يتم مفاضلة المتقدمين لإجراءات النقل لهذا العام 1442 بالآلية المعتمدة فى التعميم.

- يتاح لراغبي النقل تسجيل الرغبات بما لايتجاوز 20 رغبة ويمكنه الاكتفاء برغبة واحدة. 

- يتم تطبيق الانظمة واللوائح تجاه من يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات.

- فى حال وجود بيانات غير صحيحة فللوزارة الحق فى الغاء النقل واتخاذ الإجراءات النظامية.

- اذا تم الغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب من الأسباب فلا يلزم نقل الذي يليه فى الترتيب حرصا على استقرار العملية التعليمية.

- طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام.

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية فإن آليات إجراءات النقل هذا العام يتم تنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع النقل الخارجي، إلى جانب عدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، واعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، كذلك ربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

كما أوضحت الوزارة السعودية أن أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات.

كما أكدت على أنه في حال وجود بيانات غير صحيحة؛ فإن للوزارة الحق في إلغاء عملية النقل، مبينةً أنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصاً على استقرار العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التعليم بتشكيل لجنة مركزية بإشراف وكالة الوزارة للشؤون المدرسية وعضوية الجهات ذات العلاقة؛ لتتولى المتابعة والتنسيق والإشراف على عمليات تنفيذ واستيفاء إجراءات النقل الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير اللازمة لذلك، إلى جانب تشكيل لجان في إدارة أو قسم شؤون المعلمين في إدارات التعليم لتنفيذ إجراءات النقل.

وزارة التعليم السعودية السعودية إجراءات النقل الداخلي والخارجي النقل للعام الدراسي 1442 نظام فارس

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