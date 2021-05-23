خالد الغندور يكشف عن اول مطالبه من مجلس الزمالك الجديد.

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن اول مطالبه من مجلس إدارة النادي الجديد برئاسه حسين لبيب

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" اتمني من كل قلبي التجديد لفرجاني ساسي بس الاهم انه يكون مش ماضي في اي نادي اخر "

غادرت منذ قليل لجنة نادي الزمالك القضائية التي كانت تتولي مهام إدارة النادي عقب انتهاء اجتماعها مع لجنة القلعه البيضاء الجديدة .

وحرص موظفي النادي وبعض العاملين علي توديعهم والتقاط صور تذكارية خاصة معهم قبل مغادرتهم للنادي .



وتسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مهام إدارة القلعة البيضاء من اللجنة الثلاثية التي تقدمت باستقالتها من إدارة النادي.



وتمت عملية تسليم مجلس إدارة الزمالك في مقر وزارة الشباب والرياضة خلال الجلسة التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللجنة السابقة لإدارة النادي واللجنة الجديدة عصر اليوم.



وقام وزير الرياضة بتكريم المستشار عماد عبدالعزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي أعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم اعضاء اللجنة التنفيذية ووجه الشكر لهم على الفترة الماضية .



وكان وزير الرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.