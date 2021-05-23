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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى نسخته الثالثة

محافظ أسيوط يطلق شعلة أولمبياد " الطفل المصري 2021 "

إطلاق شعلة أولمبياد
إطلاق شعلة أولمبياد الطفل

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري 2021»، فى نسخته الثالثة 2021 وتستهدف الاطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاما، في ألعاب "خماسى قدم – كرة سلة - كرة اليد – كرة طائرة - تنس الطاولة - والألعاب الفردية كالتايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة،الكاراتية - الجودو، السباحة وألعاب القوى"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وسط الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات .

ننشر أماكن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في أسيوط

فتح مراكز الشباب لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل لتلقي لقاح كورونا في أسيوط

بحضور اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلى الفرق المشاركة ومراكز الشباب .


بدأت مراسم الفعالية بتقديم بعض العروض للكاراتيه والالعاب الفردية ونماذج للالعاب المشاركة ثم استلم المحافظ شعلة الاوليمبياد من اللاعب " حسام مرغنى " بطل الجمهورية وافريقيا فى المصارعة ، والتى انطلقت من ميدان الحرب والسلام بحى شرق لتصل الى مبنى ديوان عام المحافظة ليتم إيقاد شعلة الأولمبياد .


وقال محافظ أسيوط إن أولمبياد الطفل المصري يهدف إلى اكتشاف المتميزين رياضياً من الاطفال من 12 الى 14 عاما وخلق تنافس بينهم فى مختلف الالعاب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم فضلاً عن تأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والدولية ، معلناً دعمه الكامل للاولمبياد وجميع فعالياته داعيا جميع الطلائع من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عام للتسجيل في "أولمبياد الطفل المصري" في نسخته الثالثة 2021.


يذكر ان فعاليات نموذج محاكاة " اوليمبياد الطفل المصرى 2021 " يجرى تنفيذه بمحافظة أسيوط من خلال تسجيل اللاعبين بعدد 10 مراكز شباب وهى مركز شباب ناصر ومركز شباب ابنوب ومركز شباب الشيخ نجيب بالقوصية وومركز شباب الفتح ومركز شباب صدفا ومركز شباب ابوتيج ومركز شباب حى السلام ومركز شباب ساحل سليم ومركز شباب الغنايم ومركز شباب نزلة عبد اللاه وتتم التصفيات على ثلاث مراحل الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة هي نهائية.

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اخبار محافظة اسيوط محافظ أسيوط مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أولمبياد الطفل المصري

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