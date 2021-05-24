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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات التجريبية في 5 مواد.. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء، الموافق 25 مايو 2021، الامتحانات التجريبية في 5 مواد هي: “التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحا ، وعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة : من 11 لـ 11:30”.

يأتي ذلك ضمن فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، والتي كانت قد بدأت رسميا منذ أمس الأحد الموافق 23 مايو 2021.

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أول رد من وزير التعليم على شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان الألماني "التجريبي"

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وزير التعليم يزف خبرا سارا للطلاب بشأن بروفة امتحانات الثانوية العامة 2021 المنطلقة اليوم

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تنشر لطلاب الثانوية العامة، أسئلة وإجابات الامتحانات التجريبية التي بدأها الطلاب اليوم، وذلك بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

 

ويعد هذا التصريح هو أول تعليق من وزير التربية والتعليم مع انطلاق فعاليات البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: إن الطلاب يتفاعلون مع أسئلة الامتحانات التجريبية الآن داخل اللجان بدون أي مشاكل أو شكاوى عبر أجهزة التابلت، مؤكدةً أن أجواء سير البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة تسير على ما يرام.

الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن الهدف من عقد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداء من اليوم الأحد.

 

وقال وزير التربية والتعليم : الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 هو 

  • عمل امتحانات تجريبية لـ "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة
  • التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس هدفها اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية مثلما يعتقد البعض.

 

وشدد الوزير على أن الامتحانات التجريبية التي ستنعقد ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، جميعها بلا درجات .

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة

وحرصت المدارس الثانوية أمس الأحد ، على إجراء الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية على طلاب الثانوية العامة قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المنعقدة ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، التي شددت على ضرورة التزام المدارس بإتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين داخل المدارس.

الامتحانات التجريبية الثانوية العامة طلاب 5 مواد امتحانات الثانوية العامة 2021

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