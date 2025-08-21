محافظة الجيزة: ضبط 3 أطنان لحمة رأس فاسدة بأوسيم

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حملة مشتركة بين مركز ومدينة أوسيم ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 3 أطنان من الأحشاء الداخلية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بناحية بشتيل بمركز أوسيم وذلك حفاظًا على السلامة العامة .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان جودة وسلامة المعروض من المواد الغذائية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

كما شدد المحافظ على أن حماية صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة مشيرًا إلى أن ضبط مثل هذه الكميات الكبيرة من اللحوم والأحشاء غير الصالحة يعكس يقظة الأجهزة المختصة وجهودها المكثفة في التصدي لكل ما يهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين .

الحملات التي ترأسها السيد محمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم وبمتابعة من الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري جاءت لضبط الأسواق وحماية المستهلكين .