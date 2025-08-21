قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
شباب الفراعنة يستهلون مشوارهم في مونديال الطائرة بالصين بالفوز على المغرب
عاجل .. مصرع وإصابة 17 شخصا فى تصادم 4 سيارات على طريق مطروح إسكندرية الساحلى
ألعاب الصيف.. صاحبة السعادة تستضيف مجموعة من الفنانين الشباب وصانعي المحتوى
تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة
كاتب: الرئيس السيسي يزور السعودية في توقيت دقيق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين
أستاذ علوم سياسية: تحرّك أوروبي للاعتراف بفلسطين بهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
خطة عاجلة حتى 2027.. «الصحة» تعلن برامج تدريبية للأطباء والتمريض في شمال سيناء
البطلة الأولمبية إيمان خليف تنفي شائعات اعتزالها الملاكمة
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يناقش مع رؤساء الأحياء ملفات العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء لمناقشة خطط العمل والوقوف على الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الدورية لحالة النظافة بالأنفاق الواقعة أسفل الطريق الدائري والمحاور والكباري مشددًا على تكليف دوريات عمل من نواب رؤساء الأحياء ومسؤولي النظافة لمتابعة الأعمال بشكل يومي والتأكد من كفاءتها.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بإعداد خطة متكاملة لرصف ورفع كفاءة وإنارة جميع الأنفاق الواقعة بنطاق الأحياء و المراكز بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما تابع المحافظ خلال اللقاء آليات عمل لجان حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال المكلفين بها والالتزام بالمدة المحددة، في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية طبقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة متابعة عمل شركات النظافة والتأكد من نقل المخلفات التي يتم جمعها إلى المقلب العمومي بشبرامنت، وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا في حال وجود أي مخالفات أو تقصير.

وأضاف المحافظ أن محافظة الجيزة لن تتهاون مع أي تقصير في مستوى النظافة والخدمات، مشيرًا إلى أن المواطن الجيزاوي يستحق بيئة نظيفة وشوارع آمنة، وهو ما تعمل عليه أجهزة المحافظة بشكل مستمر.

كما أكد أن العمل الميداني والمتابعة اللحظية للأحياء والمراكز هو السبيل الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن تحسين مستوى الخدمات مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة المحلية من خلال الالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي مخالفات بما يضمن الارتقاء بمستوى المعيشة داخل المحافظة.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي والسيدة هند عبد الحليم نائباً المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد والمستشار محمد جابر المستشار القانوني ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء الأحياء.

محافظ الجيزة تحسين مستوى الخدما حالة النظافة رفع كفاءة وإنارة جميع الأنفاق السيولة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس: طريق القداسة مفتوح أمام الجميع.. والقديس يقتني المسيح ويجاهد ضد الخطية ويشتاق للأبدية|صور

التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من النسخة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال بمحافظة البحيرة

وزير التعليم مع السيد فوجي هيسايوكي

وزير التعليم: حريصون على الاستفادة من التجارب الناجحة في اليابان

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد