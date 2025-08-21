قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب الناشئات لكرة السلة تحت 16 عامًا، لخوض معسكر خارجي في دولة صربيا، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تقام في رواندا في الفترة من 9 سبتمبر المقبل حتى 14 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تغادر البعثة مساء السبت المقبل، في طريقها لصربيا لبدء المعسكر الخارجي، الذي ينتهي يوم 30 من الشهر الحالي ثم العودة إلى القاهرة ترانزيت والسفر في اليوم ذاته إلى رواندا لخوض البطولة الإفريقية.

ويشارك في المعسكر 14 لاعبة على أن يختار الجهاز الفني 12 لاعبة في القائمة النهائية التي تخوض البطولة الإفريقية.

وتضم قائمة اللاعبات في معسكر صربيا كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، جوري نظار، حلا معتز، جنى هاني، سيدرا هيثم، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، رودينا محمد، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

يرأس البعثة الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.

يذكر أن المنتخب توج مؤخرًا بلقب البطولة العربية للناشئين والناشئات والتي أقيمت في مصر، بعد الفوز في كل مباريات البطولة دون هزيمة.

منتخب مصر منتخب السلة اتحاد كرة السلة السلة

