الصحة العالمية تطلق مبادرة جديدة لتطعيم 10% من سكان كل دولة ضد كورونا

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، وفاة 115 ألف موظفي من العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا.

وقال جيبريسوس في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنها يدعو إلى تطعيم 10% من سكان كل دولة بالعالم ضد فيروس كورونا بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف جيبريسوس أن وفيات كورونا في العام 2021 ستتجاوز خلال أسبوع إجمالي وفيات عام 2020.

وأشار جيبريسوس أن العالم لا يزال معرضًا للخطر بسبب فيروس كورونا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات لفيروس كورونا "أقل بكثير" من الأرقام الحقيقة التى تظهر فى الواقع".

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات المرتبط بالجائحة منذ بدايتها يصل إلى ما بين 6 و8 ملايين حول العالم.

ومن جهتها قالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سميرة أسماء إن العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا "أكبر بمرتين إلى 3 مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًا".