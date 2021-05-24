وزير الخارجية خلال لقائه بـ أبو مازن : القاهرة تواصل مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار بغزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن القاهرة تواصل مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومارس في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله حيث ناقشا سبل إعادة إحياء مسار السلام وتقديم الدعم والمساندة اللازميّن للشعب الفلسطيني الشقيق.

كان شكرى قد سلم رسالة اليوم للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إنه يجب البناء على وقف إطلاق النار والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية لتفعيل المسار السياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الملك قوله، خلال تسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه الوزير سامح شكري: "نواصل بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها".