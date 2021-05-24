رئيس وحدة السمنة ينصح بعدم تناول الفاكهة.. اعرف السبب

وحدة السمنة

قال الدكتور أحمد عاشور رئيس وحدة السمنة و النحافة بالمعهد القومى للجهاز الحركي، إن هناك عدد كبير من المواطنين يعانون من زيادة من الوزن، وذلك بعد الخروج من رمضان و الاحتفال بالعيد وتناول الحلويات.



وأضاف خلال لقاء ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية رضوى حسن، أن استخدام نظام الحرمان غير صحيح لانقاص الوزن.



ولفت إلى أن تنظيم مواعيد الأكل أفضل طرق حماية الجسم من التسمم، وأن تناول وجبات بسيطة على مدار اليوم يحمى الجسم السمنة، وينقص الوزن، مطالب بعدم تناول الفاكهة خلال فترة نقص الوزن، مؤكدًا أن الفاكهة لا تساعد على انقاص الوزن ونتيجة تناولها عكسية، وأن تناول القهوة يزيد من معدلات الحرق فى الجسم.



وأشار إلى أن المواطنين عليهم تناول بسكوت شوفان، و العيش السن، و البقسماط السن، أو ربع رغيف بلدي، فى الفطار، وفى الغداء تناول خضروات للحفاظ على البشرة.