محلل: أمريكا تغير موقفها بشكل جذري في قضية سد النهضة

قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تغير موقفها بشكل جذري في قضية سد النهضة، مضيفا أنها قالت إنها ستراعي المصالح المائية المصرية في هذا الأمر وفرض مساعدات.



وأضاف شرقاوي، في حوار عبر سكايب، من واشنطن، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب ولابد من الضرب بيد من حديد.



وأضاف أن الرئيس السيسي استطاع أن يضع القضية الفلسطينية على قمة أجندات العالم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ساهم في أن تكون القضية الفلسطينية على ساحة وسائل الإعلام الأمريكية.



وتابع المحلل السياسي الأمريكي وخبير العلاقات الدولية، أن هناك مظاهرات حاشدة خرجت في أمريكا خلال الأيام الماضية دعما للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن جو بايدن فشل في انهاء العدوان الاسرائيلي رغم اتصاله 6 مرات بـ نتنياهو ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيقافه.