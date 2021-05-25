موسم المشمش .. اكتشف أهم فوائده للصحة والبشرة والشعر .. و5 وصفات من الثمار الطازجة أبرزها المحشى والمربى

- فوائد المشمش صحية وتجميلية

- المشمش يساعد فى علاج السكري

- 5 وصفات للمشمش أبرزها المحشي

ينتشر المشمش فى الأسواق بشكل كبير خلال هذه الآونة وهو من أكثر الفواكه المفيدة للصحة والبشرة والشعر فـ فوائد المشمش مهمة لكل جزء فى الجسم.

ومن فوائد المشمش أنه يساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض من بينها الربو وتلف الكبد أما فوائد المشمش التجميلية فهى تشمل البشرة والشعر معا سواء عند استخدامه فى صورته الخام أو الاستعانة بزيت المشمش.

وبالرغم من فوائد المشمش الكبيرة يجب عدم الإسراف فى تناوله لأنه مثل أى طعام الإكثار منه له أضرار متعددة منها الحموضة والتثدي لدى الرجال.



إليكم أبرز فوائد المشمش الصحية والتجميلية ، وفقا لما جاء فى موقع “ stylecraze”.



يحسن صحة الجهاز الهضمي

تحسن الألياف القابلة للذوبان في المشمش حركة الأمعاء الصحية لأنها تضيف كتلة إلى البراز و تعمل الألياف على تكسير الأحماض الدهنية بسرعة وهذا يعزز الهضم كما تعالج مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإمساك والانتفاخ.



يساعد في علاج مرض السكري



سعرات المشمش الحرارية منخفض جدًا ويمكن أن يكون ضمن نظام غذائي لمرض السكري، والألياف التي تحتويها يمكن أن تنظم مستويات السكر في الدم ويحتوي المشمش أيضًا على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، كما أنه غني بفيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة يحسن مستويات السكر في الدم.

علاج الالتهاب



هذا ينطبق على الفاكهة والبذور فهى فعالة في علاج الالتهاب حيث وجدت إحدى الدراسات على الحيوانات أن مستخلص زيت بذور المشمش يحمي من التهاب القولون التقرحي.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة التهاب المفاصل ، فإن المشمش غني ببيتا كريبتوكسانثين ، وهي مادة تمنع هشاشة العظام والأشكال الالتهابية الأخرى من التهاب المفاصل ويخفف المغنيسيوم الموجود في الفاكهة أيضًا من آلام الالتهابات.

تحسين الرؤية



تم ربط تناول المشمش بانتظام بتقليل مخاطر فقدان النظر لكن الأهم أن المشمش غني بالكاروتينات والزانثوفيل ،وهي مغذيات يعتقد الباحثون أنها يمكن أن تمنع أمراض الرؤية المرتبطة بالعمر، كما أن فيتامين أ المعروف بـ الريتينول يمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر، كما أن مستخلص نواة المشمش أن يقلل من جفاف العين عن طريق تحفيز إنتاج الدموع .

يمنع تلف الكبد



وفقًا للدراسات يساعد المشمش فى الوقاية من تلف الكبد ويخفف من أعراض مرض الكبد الدهني، والأكثر إثارة للاهتمام هو أن المشمش العضوي وجد أنه فعال في تعزيز تجديد الكبد.

حماية القلب

يحتوى على بوتاسيوم يساعد فى خفض مستويات ضغط الدم وبالتالي يمكن أن يمنع النوبات القلبية، والألياف الموجودة في الفاكهة تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع الأمراض المرتبطة بالقلب مثل تصلب الشرايين.

إنقاص الوزن والتمثيل الغذائي



تشعرنا الألياف بالشبع لفترات طويلة وهذا بالتأكيد يساهم في إنقاص الوزن بشكل صحي، كما أن المغذيات الموجودة في المشمش تحفز خلايا دماغية معينة (تسمى tanycytes) تجعلنا نشعر بالشبع وتتحكم في شهيتنا.

تعزيز صحة العظام



المشمش غني بالكالسيوم وهو معدن مهم لنمو العظام وصحتها، والأهم من ذلك أن البوتاسيوم مهم أيضًا للامتصاص السليم والتوزيع المنتظم للكالسيوم - والمشمش غني بالبوتاسيوم أيضًا.

تظهر الدراسات أيضًا أن المشمش يمكن أن يعكس فقدان العظام وحتى يغير التمثيل الغذائي للعظام لدى النساء بعد سن اليأس .

يعالج فقر الدم



يعد المشمش مصدرً جيد للحديد مما يساعد في علاج فقر الدم، ويعمل الحديد على تحسين إنتاج الهيموجلوبين ، ويعزز جودة الدم أيضًا.

م فيدة للحمل



يمتلك المشمش قيمة غذائية عالية، وهذا سبب كاف لاستهلاكه أثناء الحمل كما أنها غنية بالحديد والنحاس، وهما عنصران مغذيان مهمان بشكل خاص أثناء الحمل، أنها تساعد في منع العواقب المميتة أثناء الحمل.

ومع ذلك، هناك القليل من الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد، لذلك ننصحك بالابتعاد عن المشمش أثناء الحمل واستشارة طبيبك أولاً.

يمكن علاج وجع الأذن



بالرغم من أن الأبحاث فى هذا المجال غير كافية إلا أن بعض المصادر توضح أن سكب قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت المشمش في الأذن المصابة يمكن أن يخفف الألم.

يعالج أمراض الجهاز التنفسي



أثبتت الأبحاث وجود علاقة عكسية بين مركبات الفلافونويد وأعراض الربو والبرد والأنفلونزا، ويلعب فيتامين E في المشمش دورًا يعمل مهما ويعمل كمضاد للأكسدة ويحارب الجذور الحرة، وهذه العملية تعزز المناعة وتمنع مشاكل مثل البرد والانفلونزا، والمشمش غني بالبيتا كاروتين، مما يساعد في علاج الحمى.

بشرة متوهجة



تساهم مقشرات المشمش في تحسين لون بشرتك عن طريق تقشير خلايا الجلد التالفة وبالتالي فإنها تمنع التصبغ للكشف عن خلايا الجلد الأحدث والأفتح تحتها.

يمكن استخدام زيت المشمش مع السكر لعمل مقشر رائع لوجهك وجسمك فهو يزيل خلايا الجلد الميتة ويمنحك بشرة ناعمة وطرية كما أنه يزيل الرؤوس السوداء ويفتح المسام.. فقط تأكد من تنظيف بشرتك بعمق قبل استخدام هذا المقشر.

يؤخر الشيخوخة



يساعد المقشر المحضر من حبات المشمش في التخلص من خلايا الجلد الميتة القديمة على سطح بشرتك ويمكّن خلايا الجلد الجديدة من إعادة النمو،و يساعد عمل التقشير هذا في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد الصغيرة عن طريق القضاء على الخلايا السطحية التالفة من الجلد.

يساعد زيت المشمش في الحفاظ على نضارة وليونة ومرونة البشرة ويمكن استخدامه مع زيوت الفاكهة الأخرى كقناع للوجه لتنعيم بشرتك، كما يستخدم في منتجات الأطفال.

علاج الاضطرابات الجلدية

كونه غنيًا بفيتامينات C و A ، فإن زيت المشمش رائع للبشرة الحساسة وخصائصه المضادة للالتهابات فعالة في علاج اضطرابات الجلد مثل التهاب الجلد والأكزيما.

زيت المشمش مع الزيوت الأساسية الأخرى له تأثير مهدئ على اضطرابات الجلد، ومع ذلك ، فمن المستحسن استشارة الطبيب قبل استخدامه لتجنب أي آثار جانبية ضارة.

لحم المشمش مفيد في إزالة حب الشباب، كما يمكنك مزج أوراق المشمش في الخلاط للحصول على عصيرها، يساعد تطبيقه موضعيًا على التخلص من الحكة الناتجة عن حروق الشمس والأكزيما والجرب.



نمو الشعر



يدعم فيتامين E الموجود في زيت المشمش نمو الشعر الصحي ويمنع تساقط الشعر، ويعمل هذا الفيتامين ، مع الأحماض الدهنية ، كمادة حافظة عن طريق منع تلف الجذور الحرة.

يعالج فروة الرأس



يحتوي زيت المشمش على فيتامينات A و E التي تدعم صحة البشرة وترميمها، وبالتالي فهو علاج رائع لمشاكل جفاف فروة الرأس والصدفية وقشرة الرأس والأكزيما والتخلص من الشعر الباهت.

وصفات المشمش الطازج

ينتشر المشمش فى الأسواق بشكل كبير خلال هذه الآونة وهو من أكثر الفواكه المفيدة للصحة والبشرة والشعر .

بسبب عدم انتشار المشمش الطازج فى الأسواق طوال العام فلا تعرف السيدات كيفية استغلاله فى إعداد أشهى الوصفات.

نعرض لكم وصفات متعددة تكمنكم من استخدام المشمش بطرق مختلفة فى عمل الحلويات وذلك على يد مجموعة من الطهاة.

مشمش ببسكوت الزنجبيل لـ اماني رفعت

مقادير مشمش ببسكوت الزنجبيل



مشمش

مشمش مجفف

عود فانيليا جاف

باكو بسكوت بالزنجبيل

ربع كيلو جبنة ماسكربوني

نعناع

سكر بودره

خوخ

طريقة تحضير مشمش ببسكوت الزنجبيل

* قومي بتقطيع الخوخ والمشمش أنصاص وضعي فوقهم قليل من السكر وقومي بإدخال الفرن

* قومي بخلط الجبنة مع السكر والبسكوت المطحون وضعيهم فوق الخوخ والمشمش و قدميه باردا بعد تزينه بالمشمش المجفف والنعناع وعود الفانيليا.

مشمش مشوى محشى لـ ماجي حبيب

مقادير مشمش مشوى محشى

جبنة ريكوتا

مشمش كبير

سكر

فستق مكسر

طريقة عمل مشمش مشوى محشى

* رشى السكر على أنصاف المشمش ثم ادخليها فى الفرن على الشواية لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة

* قومي بحشو المشمش بالجبنة الريكوتا ثم رشى المشمش بالفستق المجروش على الوجة ويقدم.

كب كيك بالمشمش لنجلاء الشرشابى



مقادير كب كيك بالمشمش

نصف كيلو مشمش قطع

2 كوب دقيق

1 ونصف كوب سكر

نصف كوب زيت

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة كبيرة خل

3 بيض

كوب ماء



طريقة عمل كب كيك بالمشمش

* امزجى المشمش بالسكر ثم يرفع على النار ثم يترك على النار مع التقليب حتى الغليان حوالي 2 دقيقة وتترك لتبرد تماما

العجين

* يجهز قالب كاب كيك ثم تخلط جميع المكونات الجافة معا ويدخل الفرن على درجة حرارة 180.

* يخلط السكر مع الزيت و1 كوب من المشمش المطهي في الخلاط ويضاف البيض، والفانيليا

* يسكب المزيج في قالب الكاب كيك ثم يضاف المشمش المطهي على الوجه ويخبز في الفرن حوالي 20 دقيقة.

عصير المشمش لنادية سرحان



مقادير عصير المشمش

نصف لتر ماء

500 جرام مشمش جاف

2 ملعقة كبيرة جوز هند

ملعقة كبيرة سكر

كوب عصير برتقال

طريقة عمل عصير المشمش

* ضعي المشمش في الماء مدة ساعة في خلاط كهربائي افرمي المشمش مع الماء

* اضيفي جوز الهند وعصير البرتقال وقليل من السكر واستمري في الخلط ويقدم باردا أو مثلجا.

مربى مشمش لـ نجلاء الشرشابى



مقادير مربى المشمش

نصف كيلو سكر

كيلو مشمش بدون نوى

ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون

باكو جيلي أصفر



طريقة عمل مربى مشمش

* ضعي المشمش على النار مع السكر وقلبيهم جيدا ، ثم ضيفي عصير الليمون والجيلي، واتركيه على النار حتى يغلي وينضج