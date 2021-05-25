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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية اتصال بايدن والسيسي ..فيديو

اتصال هاتفي بين بادين
اتصال هاتفي بين بادين والسيسي

قال  محمد حجازي  مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتصال الرئيس بادين بالرئيس عبد الفتاح السيسي هو تقدير للجهود التي قام بها الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

 


وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن هذا الاتصال جاء تأكيدا على تقدير الولايات المتحدة للدور الإقليمي التميز لمصر، مؤكدا أن مصر قادرة علي تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وقادرة علي القضاء علي المشاكل التي تهدد الولايات المتحدة.

 

وأوضح حجازي ، أن مصر نجحت في وقف إطلاق النار وتعمل على إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الهجوم الذي استمر عليها 11 يوما، لافتا إلي أن مصر تعمل على حفظ المسار السياسي في المنطقة.

 

وتابع، أن الولايات المتحدة مهتمة بقضية سد النهضة الذى يهدد الأمن المائي المصري، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدرك تجنب مصر لعدم الاستقرار في المنطقة.


 

الولايات المتحدة الرئيس السيسي وزير الخارجية الدبلوماسية المصرية غزة قطاع غزة

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