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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف : صندوق الوقف الخيري يسهم في خدمة المجتمع

صدى البلد

قال الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن موافقة البرلمان المصري اليوم الاثنين على إنشاء صندوق الوقف الخيري الذي تقدمت به الحكومة من خلال وزارة الأوقاف يتسق مع صحيح الدستور في تشجيع الوقف الخيري لخدمة المجتمع ، حيث يعظم الصندوق من أدوات استثمار فوائض عائدات ريع الوقف ، واللجنة العليا للخدمات ، وفائض عوائد صناديق النذور ، وصندوق عمارة المساجد ، بما يعظم من مردود هذه الأموال في خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والمتبرعين .

 

وأضاف جمعة أن فكرة هذا الصندوق إنما جاءت نتيجة ما حدث من تحسن كبير وغير مسبوق في عائدات ريع الوقف ، حيث بلغت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية في العام المالي الماضي 2019/ 2020 مليارًا وخمسمائة وأربعين مليون جنيه ومن المتوقع أن تحقق هذا العام 2020 /  2021 بإذن الله تعالى زيادة لا تقل عن مائتي مليون جنيه ، مما يعد نقلة حقيقية في حسن استثمار أموال الوقف ، وأن هذه الإنجازات قد تمت بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل الدعم الكبير الذي يوليه سيادة الرئيس لحماية الوقف والعناية به واستيداء حقوقه والمتابعة المستمرة لكل مجريات استثماره وتعظيم عوائده .

 

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الصندوق الجديد سيكون إضافة جديدة وقوية لأدوات  وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع ، مما يسهم بقوة في أداء رسالتها الدعوية ورسالتها المجتمعية.

 

كما أكد وزير الأوقاف أمام البرلمان المصري أن إجمالي ما أنفقته الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع في عهد الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) قد زاد على مليار وستمائة مليون جنيه .

وزير الاوقاف وزارة الأوقاف صندوق الوقف الخيري

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