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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. 5 قتلى و13 مصابا في اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان

السودان.. قتلى وجرحى
السودان.. قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بمدينة بورتسودان

أعلنت السلطات في السودان مقتل 5 مواطنين وإصابة13 آخرين في اشتباكات قبلية في مدينة بورتسودان شمال شرق البلاد.

وقالت ولاية البحر الأحمر في بيان حول الاشتباكات بين مواطنين بالقطاع الشرقي بمدينة بورتسودان إن 5 مواطنين قتلوا في الصراع، وبلغ عدد المصابين 13 مواطنا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن اللجنة الأمنية بالولاية ظلن في حالة إنعقاد دائم للنظر في مجريات الأحداث وإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ أمن وسلامة المواطنين.

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وناشدت  اللجنة جميع المواطنين عدم الإلتفات للشائعات والمحافظة على النسيج الإجتماعي والسلام المجتمعي مؤكدة أنها لن تتهاون في حسم المتفلتين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن والي ولاية البحر الأحمر شرق السودان أمر بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بعدد من المناطق اعتبارا من الساعة 5 مساء حتى 5 صباحا.

السودان اشتباكات قبلية بورتسودان ولاية البحر الاحمر اخبار العالم

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