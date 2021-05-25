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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحيا مصر يرسل القافلة الثانية لدعم غزة.. 20 حاوية محملة بـ 500 طن

صدى البلد

وصلت صباح اليوم ثاني قوافل صندوق تحيا مصر إلى ميناء رفح البري لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم وإعادة إعمار غزة.


وقام الصندوق بتجهيز القافلة الثانية من خلال تبرعات عينية تضمنت 20 حاوية محملة بأكثر من 500 طن سيراميك وأدوات صحية مساهمة في عملية إعمار القطاع.


يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من وصول قافلة صندوق تحيا مصر الأولى والتي تضمنت 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية. والتي ستصل للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.
 
وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org


الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.


الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات .


وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة هذا المحور وهي سابقة الأولى من نوعها التي تعبر خدمات الصندوق الحدود  المصرية في إشارة الي تطور ونمو دور هذا الكيان الذي أسس بمبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية.

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العمل المجتمعي ميناء السيسي التضامن مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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