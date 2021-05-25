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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. تسجيل 340 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا اليوم، الثلاثاء، تسجيل 340 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة، وشفاء 294 شخصًا خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 171 إصابة و221 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

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وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 183 ألفًا و932 شخصًا، بينهم 10 آلاف و329 حالة نشطة، ووفاة 3114 شخصًا.

 

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين ضد كورونا؛ بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزًا في كل أنحاء البلاد.

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