بلينكن يطلب من الكونجرس التصديق على مساعدات بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بأنه سيطلب من الكونجرس دعم قطاع غزة بقيمة 75 مليون دولار.

وقال بلينكن: "سنطلب من الكونجرس الموافقة على تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني بقيمة 75 مليون دولار"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تنوي التأكد من أن حركة حماس لن تحصل على تلك المساعدات التي تنوي تخصيصها للمدنيين في قطاع غزة.

وأعلن بلينكن خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم أن الرئيس جو بايدن، طلب منه العمل على تخفيف التوتر في القدس ودعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشدد بلينكن على دعم واشنطن لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها.

ووعد بلينكن نتنياهو، بأن واشنطن ستحرص على ألا تستفيد حركة حماس من المساعدات التي ستقدم إلى الفلسطينيين، مضيفًا “أمامنا الكثير من الأمل والثقة ونسعى لمضاعفة الجهود لتحقيق السلام ”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن “الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم المساهمات اللازمة لذلك”.