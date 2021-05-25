هتوحشنا يا صاحب البهجة...إدوارد يواصل توديع سمير غانم

شارك الفنان إدوارد متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع الفنان الراحل سمير غانم .

وكتب اداورد على الصورة قائلا "هتوحشنا يا صانع البهجة ".

يذكر أن الاعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم قال عبر صفحته : “ الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيزوهي (سلبي كورونا منذ أيام)”.

وأضاف : “ فرضت علينا ظروف دلال عبد العزيز الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك)”.

وتابع : “ لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب ”.