لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج

كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.



وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" غير صحيح وضع الفنانة دلال عبد العزيز على جهاز تنفس صناعي وهناك كم كبير من الشائعات انتشرت حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ".

وأضاف رامي رضوان:" أي زميل صحفي عليه في مثل تلك الحالات أن تغلب المشاعر الإنسانية عن السبق الصحفي ويجب التحقق من صحة ودقة الأخبار".

وتابع رامي رضوان:" وضع الفنانة دلال عبد العزيز حرج وندعو الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل".