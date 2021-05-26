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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.


وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  غير صحيح وضع الفنانة دلال عبد العزيز على جهاز تنفس صناعي وهناك كم كبير من الشائعات انتشرت حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ".

 

وأضاف رامي رضوان:" أي زميل صحفي عليه في مثل تلك الحالات أن تغلب المشاعر الإنسانية عن السبق الصحفي ويجب التحقق من صحة ودقة الأخبار".

 

وتابع رامي رضوان:" وضع الفنانة دلال عبد العزيز حرج وندعو الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل".

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