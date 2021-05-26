لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج
كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" غير صحيح وضع الفنانة دلال عبد العزيز على جهاز تنفس صناعي وهناك كم كبير من الشائعات انتشرت حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ".
وأضاف رامي رضوان:" أي زميل صحفي عليه في مثل تلك الحالات أن تغلب المشاعر الإنسانية عن السبق الصحفي ويجب التحقق من صحة ودقة الأخبار".
وتابع رامي رضوان:" وضع الفنانة دلال عبد العزيز حرج وندعو الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل".