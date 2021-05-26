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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لـ سد النهضة.. قرار عاجل ضد آبي أحمد.. إشادات دولية بدور مصر ونمو اقتصادها

أخبار العالم
أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الاخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نقدم لكم أبرزها في التقرير التالي:

تحرك عاجل ضد آبي أحمد بعد استخدام إثيوبيا أسلحة محرمة دوليا في تيجراي

نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية الثلاثاء تقريراً مروعا حول تجاوز إثيوبيا للخطوط الحمراء خلال حروبها في إقليم تيجراي إذ ثبت استخدام اديس ابابا لأسلحة محرمة دولياً وقيامها بأعمال إبادة عرقية ضد مدنيين هناك.

1600% نموًا..صحيفة دولية: مصر أكبر بيئة استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" الدولية تقريراً حول الاستثمار الموسعة في مصر الذي جعلها الدولة الأولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال.

وقالت "ذا ناشيونال" إن الشركات الناشئة في مصر تلقت تمويلًا قياسيًا بلغ 190 مليون دولار العام الماضي ، وهو ما يمثل أكثر من خمس كل صفقة لرأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل 
نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الثلاثاء تفاصيل قرار المملكة العربية السعودية العاجل ضد إسرائيل والذي يقتضي بإغلاق المجال الجوي للمملكة أمام طائرات تل أبيب.

جنود إثيوبيون ينفصلون عن الجيش ويطلبون اللجوء إلى السودان.. ما القصة؟

كشفت شبكة “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، عن انفصال عدد من الجنود الإثيوبيين عن الجيش وطلبهم اللجوء إلى السودان.

"المجلس العسكري" في مالي يعلن تجريد رئيسيّ البلاد والحكومة من صلاحياتهما
أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي جويتا، تجريد رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، من صلاحياتهما عقب اعتقالهم ليلة أمس.

مشاريع عظيمة.. موقع عالمي يشيد باستثمارات مصر في السكة الحديد
نشر موقع "ريل واي تكنولوجي" العالمي تقريرا مطولاً عن استثمارات مصر في تجديد بنيتها التحتية ولا سيما السكك الحديدية ، خلال السنوات الـ7 الماضية.

الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة
في تطورٍ خطير، أعلنت مصادر حكومية سودانية  الثلاثاء، عن بدء إثيوبيا فعليا في عملية الملء الثاني لسد النهضة، بالمخالفة للاتفاقات الدولية والمقررات الأممية، وهو ما يخرق أيضا اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، بحسب ما أوردت شبكة العربية الإخبارية، في خبرٍ عاجلٍ لها.

موديرنا تنتج لقاحا فعالا بنسبة 100٪ للأطفال من سن 12 إلى 17 سنة

قالت شركة موديرنا إن لقاحها لفيروس كورونا كان فعالًا بنسبة 100٪ في دراسة أجريت على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا ليكون اللقاح الثاني بعد Pfizer يثبت فاعلية عالية في الفئات العمرية الأصغر.

رسميا .. بوتين يلتقي بايدن في جنيف 16 يونيو المقبل
أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها، بتحديد الموعد الرسمي للقمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة مبعوثها الخاص لليمن إلى المنطقة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يبدأ غدا الأربعاء جولة في المنطقة، بهدف الحد من تبعات هجوم الحوثيين على مأرب.

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي وتسلمه رسالة احتجاج

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان وتسليمه رسالة احتجاج.

إعلامي قطري: قطر ستقف بجانب مصر والسودان في أزمة سد النهضة
قال الإعلامي والكاتب القطري صالح غريب، الثلاثاء، إن قطر سقف إلى جانب مصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

بلينكن يطلب من الكونجرس التصديق على مساعدات بقيمة 75 مليون دولار لقطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكي: سنعيد فتح قنصليتنا في القدس أخبار العالم

وقال بلينكن خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله: “نرحب بوقف إطلاق النار ونحث على البناء عليه ومنع جولة أي جولة جديدة من التصعيد”.

بلينكن ونتنياهو يشيدان بجهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة
التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني جانتس.

جانتس يقدم لـ بلينكن خطة وقف إطلاق نار طويل الأمد بين غزة وإسرائيل
قال المكتب الصحفي لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس إنه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة، ناقشا وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة، وكذلك البرنامج النووي الإيراني، خلال اجتماع لهما الثلاثاء، في القدس المحتلة.

بعد تظاهرات البطالة.. سلطان عُمان يصدر 5 قرارات عاجلة .. تفاصيل

أصدر السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء، أوامر عاجلة بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، استجابة لمطالب التظاهرات التي خرجت بالأمس بسبب البطالة.

دور مصر كان حاسمًا.. بلينكن يكشف نتائج مباحثاته في إسرائيل وفلسطين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن هدف زيارته إلى المنطقة خفض التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بلينكن: نعارض أي خطوات تقوض حل الدولتين بما في ذلك الاستيطان الإسرائيلي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعارض أي خطوات تهدد حل الدولتين بما في ذلك النشاط الإستيطاني والأعمال الإرهابية وممارسة العنف.

قائمة المقبولين والمستبعدين من انتخابات الرئاسة الإيرانية .. هكذا أعد خامنئي كرسي إيران لهذا الشخص
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية في بيان رسمي، الثلاثاء، أسماء سبعة مرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران.

الأمين العام لـ حزب الله: راقبت ما حدث في فلسطين وكنت غائبا بسبب مرضي
أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الثلاثاء، أنه كان يراقب ما يحدث في فلسطين لحظة بلحظة، وكان غائبًا خلال الفترة الماضية بسبب مرضه.

النقد الدولي: اقتصاد مصر أبدى صلابته.. ونتوقع نموا 5.2%
أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، الموافقة على منح مصر تمويلًا بقيمة 1.6 مليار دولار بعد موافقة فريق خبراء الصندوق برئاسة، سلين آلار.

العربية: قيادات إخوانية نقلت إقامتها من تركيا إلى دول بأمريكا اللاتينية وآسيا
وأشارت إلى أن تركيا أبلغت خلال الأسابيع الماضية قيادات إخوانية بقرارات جديدة، موضحة أن أنقرة وضعت قيودا جديدة على استقبال الأموال التابعة للإخوان.

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