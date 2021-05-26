بعد عامين على اعتزاله.. فرناندو توريس يعود للملاعب

أعلن فرناندو توريس، مُهاجم أتلتيكو مدريد الأسبق ومنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، تراجعه عن قرار اعتزاله لكرة القدم، بعد عامين قرر فيهما ترك الملاعب.

وقرر توريس، الاعتزال، في 21 يونيو 2019؛ بعد عام قضاه في الدوري الياباني، بقميص فريق ساجان توسو، عقب الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

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ويبدو أنّ صاحب الـ37 عامًا، جاء له عرض مُغرٍ حتى يقرر التراجع عن الاعتزال مرة أخرى.

وكتب توريس من خلال حسابه الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا أفهم الحياة بطريقة واحدة فقط، وهي اللعب؛ لذلك أنا قررت العودة، يوم الجمعة سأعلن أين سأعود مرة أخرى".